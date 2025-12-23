Az élő karácsonyfa továbbra is népszerűbb, mint a műfenyő, de melyik a zöldebb?

Magyarországon karácsony tájékán nagyjából 2-2,2 millió fenyő kerül forgalomba. Az Egyesült Államokban évente 25-30 millió, az Egyesült Királyságban mintegy 5 millió, Franciaországban 6 millió vágott karácsonyfát értékesítenek. A BBC december eleji cikke szerint a fiatalabb generációk körében egyre népszerűbbek a valódi fenyők: a millenniumi generáció 82 százalékkal nagyobb valószínűséggel választ vágott fát, mint a szüleik, nagyszüleik generációja.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavalyi adatai szerint a magyar családok 59 százaléka élő fenyőt, 41 százaléka műfát állít, az Agroinform idén december közepén közzétett felmérésében viszont csak a megkérdezettek negyede mondta azt, hogy karácsonykor fenyő helyett műfenyőt díszít. Náluk a környezet védelme a leggyakoribb indok (48 százalék), de sokan emelik ki a többszörös felhasználhatóság miatti árelőnyt és a kiszáradásból eredő levélhullás hiányát is.

Fajgazdagság

A mezőgazdasági portál piaci körképe szerint a magyar piacon legnépszerűbb a luc-, az ezüst- és a Nordmann-fenyő. a lucfenyőt (Picea abies) 5 ezer forint körüli, az ezüstfenyőt (Picea pungens 'Glauca') 7-8 ezer forint közötti, míg a Nordmann-fenyőt (Abies nordmanniana) 10-12 ezer forint közötti méterenkénti áron kínálják az idei szezonban az utcai és piaci standokon. A lap december közepi felmérése szerint a megkérdezett magyarok 53 százaléka – évente egyszeri kiadásról lévén szó – idén is a korábban vásárolt fajú és méretű fenyőt fogja megvenni. 19 százaléknyian esetleg kisebb fát választanak, és 16 százalék igyekszik olcsóbb beszerzési hely keresésével vagy ügyesebb alkuval kompenzálni az áremelkedést. Olcsóbb fafajra 8 százaléknyian váltanának, és mindössze 4 százaléknyian szándékoznak meggondolni, hogy eddigi szokásukkal szakítva idén vesznek-e egyáltalán fenyőfát.

Karácsonyfának szánt fenyőfák Somogy megyében, egy ültetvényen Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A vásárlók 61 százaléka legfeljebb 10 ezer forintot tervez költeni fenyőfára, ám ezt a keretet a piaci realitásokkal szembesülve egy részük jó eséllyel túllépi majd. 20 ezer forint feletti kiadással a vevők 15 százaléka kalkulál. 59 százalék azok aránya, akik a legdrágább fenyőfaj, a Nordmann-fenyő iránt érdeklődnek. A lucfenyő 24, míg az ezüstfenyő 14 százalékos értékkel áll a népszerűségi lista következő helyein. A mindössze 3 százalékot kitevő további fajok közül a feketefenyő (Pinus nigra) mellett a kolorádófenyő (Abies concolor) érdemel még külön említést, amely a gombafertőzés miatt megritkult duglászfenyőt (Pseudotsuga menziesii) pótolja a kínálati palettán.

58 százaléknyian másfél méter feletti, 42 százaléknyian ennél kisebb fenyőt terveznek vásárolni, gyökeres, földlabdával árusított fenyők iránt pedig a vásárlók 18 százaléka érdeklődik. Az, hogy végül mennyi fenyőfa fogy el karácsony előtt, csupán az utolsó napokban fog kiderülni, a vásárlók 37 százaléka ugyanis az utolsó hétre hagyja a fenyő megvételét.

Természetesen termesztett

A „karácsonyfa termesztése nem lóg ki a többi intenzív szántóföldi vagy erdőültetvény jellegű gazdálkodásból. Nincs jelentős különbség az ültetvényeken nevelt fenyőfák és más haszonnövények között: mindegyiket további emberi felhasználásra termelik” – foglal állást a műfenyő kontra valódi fa vitában Aszalós Réka, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa. A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) december 15-én kiadott sajtóközleménye szerint sokan élnek abban a hitben, hogy a műfenyő környezetkímélőbb, hiszen – ellentétben a vágott fenyővel – tartós, akár évekig is eláll, míg a fenyőfákat évente kivágják. A vita gyakran félreértéseken alapul: sokan úgy gondolják, hogy a karácsonyi fenyő kivágása erdőirtással jár.

Aszalós szerint a legfontosabb szempont, hogy ha valaki élő fenyőfát vásárol, ne túl nagy méretű és mindenképpen Magyarországon termesztett fenyőt válasszon, hiszen a külföldről – például Hollandiából – érkező fák eleve nagyobb környezeti terhelést jelentenek. Hozzátette, hogy a méretnek azért van külön jelentősége, mert a kisebb méretű fenyőfák esetében kisebb a környezeti terhelés, amivel termesztették és az országon belül szállították azokat. Fontos szempont a fenyőfák ünnep utáni hasznosítása is: fontos, hogy semmiképpen ne a kommunális hulladékba kerüljön a fa. Lehetőség szerint feldarabolva kerüljön komposztba, vagy mulcsként, talajtakaróként hasznosítsák. Ha erre házilag nincs lehetőség, akkor érdemes olyan helyre elvinni, ahol komposztálják, ez több önkormányzatnál már bevett gyakorlat.

Kivágott fenyõfákat húznak hálóba a Zala megyei Nemespátrón 2019. november 29-én Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A kutató szerint „elvben sok minden szól a földlabdás fenyőfa vásárlása mellett, de a gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy ezeknek a növényeknek egy része elpusztul, még akkor is, ha az ünnep után szinte azonnal kiültetik”. A fenyőfaültetvényeket a termelők éveken át gondozzák, és a fák eladásából származó bevétel családok megélhetését jelenti. Éppen ezért a termelőknek kifejezett gazdasági érdekük a fák pótlása. A növények évekig növekednek a földben, közben pedig értékes ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtanak. Megkötik a szén-dioxidot, a szálló port, tisztítják a levegőt, részt vesznek a lokális klímaszabályozásban, hozzájárulnak a talaj vízmegtartásához, és élőhelyet biztosítanak sokféle élőlénycsoportnak.

Lábnyomvita

A különféle fatípusok környezetkárosító potenciáljáról az Amerikai Karácsonyfaszövetség (American Christmas Tree Association, ACTA) életciklus-vizsgálata próbált korábban igazságot tenni. A rossz nyelvek szerint a műanyag fákat gyártók érdekeit képviselő szövetség arra jutott, hogy a műanyag fenyők ökológiai lábnyoma már ötévnyi újrahasznosítás után kisebb, mint ha ugyanazt az öt évet egy-egy valódi fenyővel ünnepelték volna. Szerintük emiatt a műanyag karácsonyfa valóban óvja a környezetet, mert az új generációs, könnyebben kezelhető és valósághűbb fákat egy-egy amerikai háztartásban átlagosan állítólag egy évtizedig is használják.

Nem sokkal 2008-as megalakulása után az ACTA egyébként egyszer már végzett ökológiaihatás-vizsgálatot a különböző fenyőfatípusok körében. Akkor nem öt, hanem kilenc évben állapították meg a lábnyom-kiegyenlítéshez szükséges időtartamot. Ez utóbbi érték egybecseng az emberi tevékenységek szénlábnyom-számításában élen járó brit Carbon Trust alapítvány számításaival. Szerintük egy 2 méteres műfenyő szénlábnyoma 40 kilogrammnyi üvegházgáz-kibocsátásnak felel meg. Ha csak a hulladékfeldolgozás oldaláról közelítünk a karácsonyhoz, ez mindössze kétszerese egy olyan valódi fa szénlábnyomának, ami a kommunális hulladék közt, a szeméttelepen végzi. Ám, ha a teljes életciklust vesszük alapul, akár 7-20-szorosára is emelkedhet ez a szorzó.

Telepített jegenyefenyők (Abies fraseri) az Egyesült Államokban Fotó: Wikipédia

Számítások szerint egy 2 méter magas műfenyő gyártásakor mintegy 40-42 kilogramm szén-dioxid termelődik, vagyis több mint tízszer annyi, mint az elégetett fenyőfából. Hozzátették, hogy vannak olyan műfenyők is, ahol más alapanyagot is használnak a gyártás során – ezek karbonlábnyoma akár az 50 kilogrammot is elérheti. Mivel a műfákat Kínából teherhajókon és repülőgépeken szállítják a világ különböző pontjaira, a károsanyag-kibocsátás 190 százalékkal is megnő a kivágott fenyőhöz képest.

Az amerikai fenyőtermesztők 1955-ben megalakult szövetsége, a National Christmas Tree Association (NCTA) képviselői szerint a hatásvizsgálatok a műanyag fák számos negatívumától nagyvonalúan eltekintenek. Az igazi fenyő mellett érvelő szövetség szerint például a műanyag fákat egyáltalán nem lehet újrahasznosítani, mert a szemétlerakókban nem bajlódnak a műanyag és a fém részek szétválasztásával, nem beszélve az elektronikai alkatrészekről. A műanyag fenyők környezetszennyező hatását ráadásul még csak nem is ez növeli a leginkább. A többnyire kínai gyárakban készült mesterséges változatok millióit ugyanis a fél világon átutaztatják. A valódi fenyőket ezzel szemben legtöbbször helyben, de legalábbis a felhasználás országában termesztik, márpedig a szállítás az egyik legnagyobb tétel a környezetszennyezési bűnlistán.

Mint korábban írtuk, az első műfenyők még libatollból készültek, viszont ezekre nem lehetett túl sok díszt aggatni és hamar kigyulladtak, úgyhogy váltani kellett. Az 1930-es években az eredetileg vécékeféket gyártó Addis Housewares Company készítette el az első műfenyőket – ugyanazzal a géppel, amivel a keféket is gyártották –, és használatuk először a második világháború karácsonyfa-hiányos időszakában terjedt el. A későbbi, ezüstszínű fák a 60-as években jelentek meg. Mára a legtöbb műfenyőt, a kínálat mintegy 80 százalékát Kínában gyártják futószalagon, elsősorban polivinil-klorid (PVC) és polietilén (PE) és fém kombinációjából, legtöbbször fosszilis energiát használó üzemekben.

A legújabb generációs ArtiTree márkanevű, önvilágító polietilén műfenyő bemutatója Magdeburgban 2025. október 31-én Fotó: KLAUS-DIETMAR GABBERT/dpa Picture-Alliance via AFP

Műfenyőt lehet vásárolni spórolássi céllal, viszont hozzá kell tenni, hogy az a költség, amit a károsult környezet regenerálására kell fordítanunk a gyártás és a majdani hulladéktermelés miatt, nincs beleszámítva a műfenyő árába. Mindehhez érdemes azt is hozzávenni, hogy a műfenyők egyáltalán nem bomlanak le, kidobásukkal pedig káros anyagok kerülhetnek a talajba.

Annyi bizonyos, hogy a műfenyőből olyan hulladék lesz, amely a legújabb kutatások szerint kórokozóhordozó mikroműanyagokkal is tovább szennyezi a környezetet és nem mellesleg az emberi szervezetet.