Kiderült, miért alakulhatott ki a varázsgombák hallucinogén hatása

Az úgynevezett varázsgombák pszichedelikus hatásai valószínűleg nem azért alakultak ki, hogy megbabonázzák az embereket, hanem azért, hogy megvédjék a gombákat az őket fogyasztó rovaroktól – állítja egy új kutatás, amely az eddigi legrészletesebben vizsgálta ezt az évtizedek óta felmerülő elméletet.

A világ számos pontján előfordulnak pszilocibint termelő gombafajok – ez az a pszichoaktív alkaloid, amely hallucinogén hatást vált ki az emberben, és amelyet ma már többek között a depresszió és a poszttraumás stressz zavar (PTSD) kezelésére is használnak és kutatnak. Az azonban sokáig rejtély volt, miért fejlesztettek ki a gombák olyan vegyületeket, amelyek az állati idegrendszer neurotranszmittereire (ingerületátvivő anyagaira) hasonlítanak.

A Plymouth-i Egyetem kutatói Jon Ellis vezetésével ecetmuslicák (Drosophila melanogaster) lárváit vizsgálták, amelyeket pszilocibint termelő kubai badargombával (Psilocybe cubensis) kevert táplálékon neveltek. Az eredmények drámaiak voltak: alacsonyabb dózisoknál is kevesebb mint a lárvák fele élte meg a felnőttkort, magasabb dózisoknál pedig mindössze körülbelül 25 százalékuk. A túlélők kisebb testűek voltak, szárnyaik gyakran aszimmetrikusak lettek, mozgásuk pedig lassabbá és koordinálatlanabbá vált, ami klasszikus jele a fejlődési zavarnak. A gombakivonatok rövid idejű hatása is jelentősen megzavarta a lárvák mozgását, ami arra utal, hogy ezek az anyagok alapvető idegrendszeri folyamatokat befolyásolnak a rovaroknál.

A kutatók emellett hét, a brit Dartmoor területéről gyűjtött gombafajhoz kötődő gerinctelenek DNS-ét is elemezték, és azt találták, hogy a pszilocibint termelő gombák más rovarokat vonzanak, mint a nem pszichedelikus fajok. Ez arra utal, hogy a vegyület szerepet játszhat abban, hogy mely rovarok képesek megtelepedni rajtuk vagy elfogyasztani őket.

Ugyanakkor néhány eredmény – például hogy bizonyos, kevesebb szerotoninreceptorral rendelkező muslicáknál súlyosabb hatások jelentkeztek – arra figyelmeztet, hogy a pszilocibin ökológiai szerepe ennél összetettebb. A kutatók szerint ezért további vizsgálatokra van szükség, és azokat az elméleteket is érdemes jobban tesztelni, miszerint a varázsgombák a csigák elriasztása vagy akár a spórák terjesztésének elősegítése érdekében kezdtek pszilocibint termelni.

