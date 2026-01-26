Tesztoszteronvizsgálatok reklámozásával hitetik el a fiatal férfiakkal influenszerek, hogy valami nem stimmel velük

Az online manoszféra – vagyis a maszkulinitást, férfi felsőbbrendűséget, esetenként konkrét nőgyűlöletet hirdető internetes világ – influenszerei egyre gyakrabban reklámoznak tesztoszteronvizsgálatokat egészséges fiatal férfiaknak, azt a benyomást keltve, hogy a hangulat, az energiaszint vagy az öregedés teljesen normális változásai valamilyen rejtett egészségügyi problémára utalnak – derül ki a Social Science and Medicine folyóiratban megjelent új tanulmányból.

A kutatók 46 nagy elérésű TikTok- és Instagram-posztot elemeztek, amelyek összesen több mint 6,8 millió követőt értek el, és azt találták, hogy bár a rutinszerű tesztoszteronszűrés a legtöbb fiatal férfinál orvosilag nem indokolt, az influenszerek gyakran a „valódi férfiasság” feltételeként állítják be a hormonvizsgálatokat és -kezeléseket.

A tanulmány vezető szerzője, Emma Grundtvig Gram, a Koppenhágai Egyetem közegészségügyi kutatója szerint ezek a tartalmak a libidó, a motiváció vagy az érzelmi állapot természetes ingadozásait kóros jelenségként ábrázolják, sürgető megoldáskeresésre ösztönözve a fiatal férfiakat. Ez jövedelmező piacokat teremt gyógyszerek, étrend-kiegészítők és orvostechnikai eszközök számára, annak ellenére, hogy sok esetben nincs egyértelmű klinikai haszon. A posztok gyakran fiatal, sportos férfiakat céloznak, és a manoszféra narratíváira építenek, amelyek az „alfahímeket” domináns, szexuálisan sikeres és fizikailag erős ideálként mutatják be, a tesztoszteront pedig ennek kulcsaként állítják be.

Orvosi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a feleslegesen szedett tesztoszteron gátolhatja a szervezet saját hormontermelését, és növelheti a meddőség, a vérrögképződés és a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. Bár a tesztoszteronszint az életkor előrehaladtával csökkenhet, és összefügghet például elhízással, 2-es típusú cukorbetegséggel vagy bizonyos gyógyszerekkel, tünetmentes férfiaknál a rutinszerű szűrést a szakmai irányelvek nem javasolják.

A kutatás azt is kimutatta, hogy az elemzett posztok 72 százalékában pénzügyi érdek is megjelent, amit gyakran nem jeleztek egyértelműen, kétharmaduk pedig közvetlen vásárlási linket vagy promóciós kódot tartalmazott. A szakértők hangsúlyozzák: egyetlen tesztoszteronmérés önmagában nagyon keveset árul el, és az eredményeket mindig orvosi kontextusban kell értelmezni, különben a félretájékoztatás felesleges vizsgálatokhoz és kockázatos kezelésekhez vezethet.

