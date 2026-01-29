Föld-méretű exobolygóra bukkantak, ami egy év alatt kerüli meg a csillagát

Egy év alatt kerüli meg a csillagát egy Földhöz hasonló méretű exobolygó, aminek felfedezését nemrég jelentették be csillagászok – írta meg szerdán a Science hírportálja.

A tőlünk 146 fényévre található HD 137010 b felszínét Alexander Venner és kollégái szerint a Földdel ellentétben nem óceánok, hanem jég boríthatja. Ez az első olyan bolygójelölt, aminek mérete és keringési pályája is a Földhöz hasonló és egy elég fényes csillag körül kering ahhoz, hogy részletes további megfigyeléseket lehessen róla készíteni.

Bár a csillagát 355 nap alatt megkerülő bolygó keringési távolsága a Nap és a Föld távolságához mérhető, a HD 137010 a Napnál lényegesen hidegebb felszínű csillag, így az égitest a csillag lakhatósági zónájának legkülső részén kering. Az exobolygót így kevesebb energia éri, mint a saját Naprendszerünkben a Napból a Marsot.

Így nézhet ki a jéggel borított HD 137010 b egy művészi illusztráció szerint Fotó: NASA/JPL-Caltech/Keith Miller (C

A bolygót először 2017-ben pillantották meg a Kepler exobolygó kutató űrtávcsővel. Ezt az adatsort Venner és kollégái korábbi és újabb mérésekkel kombinálva elemeztek, amit az Astrophysical Journal Letters folyóiratban kedden megjelent tanulmányukban mutattak be.

„Valóban alapos munkát végeztek. Nagyon várom, hogy mit tudunk kideríteni [a bolygóról] következőleg” – mondta Stephen Kane, a Kaliforniai Egyetem (Riverside) bolygókutatója, aki nem vett részt a munkában.