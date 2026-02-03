Márciusra halasztja az Artemis–2 holdrepülést a NASA

Leghamarabb márciusban térhet vissza az emberiség a Holdhoz, miután az amerikai űrügynökség (NASA) technikai problémákba ütközött a Space Launch System (SLS) holdrakétájának indítás előtti utolsó főpróbáján.

Az Orion űrhajó a Space Launch System (SLS) holdrakéta tetején a Holddal a háttérben 2026. február 1-jén Fotó: NASA/Sam Lott

A NASA kedden közölte, hogy a teszt tapasztalatai alapján nem próbálkoznak meg a február eleji indítási ablakkal. Ennek következtében az Artemis–2 küldetésen utazó három amerikai és egy kanadai űrhajósnak még várnia kell néhány hetet, amíg fél évszázad után első emberekként a Holdhoz repülhetnek. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen így elhagyhatják küldetés előtti karanténjukat, amit január 21-én kezdtek meg.

Balról jobbra: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen űrhajósok az őket hamarosan a Holdhoz juttató SLS rakétával fotózkodnak Fotó: NASA/Kim Shiflett

A szinte teljes indítási folyamatot elpróbáló teszt (wet dress rehearsal) során az űrügynökség sikeresen feltöltötte hajtóanyaggal az SLS rakétát. A folyamat során a mérnökök több órát töltöttek az SLS első fokozata és a hajtóanyagtöltő rendszer közötti hidrogénszivárgás orvoslásával, ami után sikerült az SLS első és felső fokozatát is teljes megtölteni, és a töltőrendszer ezután szinten tartotta a rakétában a folyékony hidrogén és oxigén mennyiségét.

A hidrogénszivárgás azonban 5 perccel a visszaszámlálás vége előtt újra jelentkezett, így a kilövésirányító rendszer automatikusan leállította a folyamatot. A teszt során elpróbálták az Orion űrhajó lezárását is, ami a tervezettnél hosszabb ideig tartott. Az űrhivatal azt közölte, hogy a következő indítási próbálkozásig, amit egy újabb főpróba előz majd meg, minden most jelentkező hibát igyekeznek majd kijavítani.

Nem most okoz először fejtörést a NASA mérnökeinek az SLS hidrogén szivárgása. A probléma már a legénység nélküli Artemis–1 küldetésen is jelentős csúszásokat eredményezett, de végül 2022 novemberében sikerült a rakétát és a tetején utazó Orion űrhajót útnak indítani. A 10 napig tartó Artemis–2 küldetés indítására az űrügynökségnek a közeljövőben három indítási ablak áll rendelkezésre, március elején, április elején, valamint április végén.