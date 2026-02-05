Egy friss amerikai kutatás szerint szorongást okoz, ha nem tudod fizetni a rezsit

Miközben gyakran szóba kerül a lakhatási és táplálkozási bizonytalanság, az energiabizonytalanságról hajlamosak vagyunk megfelejtkezni – állítja Michelle Graff, a Georgia-i Műszaki Egyetem kutatója, aki egy kollégájával együtt az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatalának adatai alapján vizsgálta, hogy az amerikai lakosság mekkora részét érinte ez a probléma.

A kutatók három kritérium alapján határozták meg, hogy mi számíthat bizonytalan helyzetnek: energiabizonytalanságban él az, aki

részben vagy egészben képtelen kifizetni az energiaszámláit; egészségtelen hőmérsékleten tartja a lakást; illetve kénytelen valamilyen más szükségletéről lemondani ahhoz, hogy ki tudja fizetni a rezsit.

Ördögi kör

A kutatás eredményei szerint a háztartások 43 százalékában a három közül legalább egy feltétel teljesült, és ebben a 43 százalékban jóval többen számoltak be depressziós tünetekről vagy szorongásról, mint azoknál, akiknek nem okozott gondot a számlák kifizetése. Azoknak, akiknek gondot okozott a rezsi kifizetése vagy nem tudták kényelmes hőmérsékleten tartani az otthonukat, 39 százalékuk számolt be szorongásról, 32 százalékuk pedig depressziós tünetekről.

Graff szerint ez komoly közegészségügyi problémát jelent, idővel pedig folyamatos stresszben tartja a rászorulókat, akiknek, ha a jobb minőségű élelmiszerről vagy a szükséges gyógyszerekről kell lemondaniuk ahhoz, hogy ki tudják fizetni a rezsit, más jellegű egészségügyi problémáik is adódhatnak.