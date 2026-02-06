Tavaly Európában a Volkswagen több elektromos autót adott el, mint a Tesla

Az európai járműeladások 2025-ben összességében alig emelkedtek, az előző évhez képest 2,2 százalékkal nőttek. Az elektromos járművek eladásai azonban 29 százalékkal emelkedtek, piaci részesedésük pedig 19,5 százalékra nőtt. Ezt a JATO Dynamics autóipari elemző adatai alapján írja az Ars Technica.

Az európai elektromos autó eladások legnagyobb nyertese pedig a Volkswagen volt, tavaly először meghaladták a Tesla számait: a VW elektromos járműveinek eladása 56 százalékkal nőtt, míg a Tesla eladásai 27 százalékkal csökkentek.

Konkrét számokban: a VW 274 278 elektromos autót adott el, a Tesla 236 357-et. Ez pedig csak a VW márka önmagában, a német autógyártó tulajdonában van még a Skoda (4. hely, 171 703 eladott darabbal), az Audi (5. hely, 153 845 darab), a Cupra (15. hely, 79 269 darab) és a Porsche (21. hely, 32 715 darab) is.

Új Volkswagenek vasúti szállítása Hannover környékén Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE/dpa Picture-Alliance via AFP

Alig több mint egy évtized telt el a VW Dieselgate-botránya óta, így ez igencsak jó eredménynek számít, állapítja meg a lap. A Tesla azzal vigasztalódhat, hogy a Model Y továbbra is Európa leggyakrabban regisztrált autója, bár Elon Musk cége lényegében csak két modellt kínál a fogyasztóknak. 2025-ben 149 805 Model Y talált vevőt Európában, ami 28 százalékkal kevesebb, mint tavaly. A Model 3 eladásai 24 százalékkal, 85 393 eladott darabra estek vissza.

A Volvo EX30 még ennél is rosszabbul teljesített: kicsi és megfizethető, mégis 37 százalékkal (49 110 darab) csökkentek az eladásai. A Volvónak nem tettek jót a visszahívások sem, valamint az is kihívást jelentett, hogy a nemzetközi vámháború miatt Kínából Belgiumba helyezte át a gyártást.

Szépen nőtt ugyan az elektromos autók eladása, de a vásárlók még mindig több lágy, vagy enyhe hibridet vásároltak – azaz olyan autókat, amelyek hagyományos belső égésű motorral, de erősebb 48 V-os indítómotorral rendelkeznek. Ezek összesen 2 974 089 darabot tettek ki, ami 16 százalékkal több, mint 2024-ben. Azon járművek eladásai, amelyeket valódi hibrideknek tartunk, vagyis hajtómotorral és akkumulátorral rendelkeznek (például a Toyota Prius), 10 százalékkal (1 692 711 darab) nőttek, a plug-in hibridek eladásai pedig 34 százalékkal (1 272 463 darab) emelkedtek.

