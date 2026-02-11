Politikai okokból hirdettek bojkottot a ChatGPT ellen az USA-ban

A QuitGPT mozgalom azután indult el, hogy Greg Brockman, a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI elnöke jelentős pénzügyi adománnyal támogatta a Donald Trump amerikai elnökhöz kötődő MAGA Inc. politikai mozgalmat – írja az MIT Technology Review. A MAGA egy kampányfinanszírozás céljából létrehozott politikai akcióbizottság (super PAC), amely törvényesen korlátlan összegű adományokat gyűjthet össze, és használhat fel politikai célokra.

A bojkottot meghirdetők indoklása szerint az országot az elmúlt hetekben felforgató, civilek ellen radikális erőszakot alkalmazó ICE (az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala) is a cég nyelvi modellje, a GPT–4 által működtetett önéletrajzszűrő eszközt használt a munkájához.

A QuitGPT mozgalmat demokráciapárti aktivisták, klímaszakértők, techszakemberek és magukat „kiberlibertáriusnak” valló emberek indították el – utóbbi csoport olyan politikai és technológiai elveket képvisel, amelyek szerint a digitális eszközök fejlesztésébe és használatába a lehető legkisebb mértékben szabadna csak beavatkoznia az államnak. A QuitGPT mozgalomhoz kiábrándult felhasználók és politikai aktivisták is csatlakoztak, akik a legújabb modell, a GPT–5.2 teljesítményével szemben elégedetlenek, vagy épp az OpenAI és a Trump-kormányzat egyre szorosabb összefonódását nézik rossz szemmel.

„Amivel nyomást lehet rájuk helyezni, az a fogyasztói magatartás, vagyis ha elég ember fejezi ki politikai véleményét a pénzén keresztül” – mondta a kampánnyal kapcsolatban Dana Fisher, a washingtoni Amerikai Egyetem szociológusa. A januárban indult mozgalom is ezen az elképzelésen alapul, ugyanis a bojkottot szervező fiatalokat egy Scott Galloway, a New Yorki Egyetem marketingprofesszora és a Prof G Pod műsorvezetője által posztolt videó ihlette meg. A videóban Galloway arra buzdította az embereket, hogy ideológiai megfontolásból mondják le a ChatGPT-előfizetésüket, ugyanis a tömeges platformelhagyás hosszú távon akár a tőzsde alakulását is befolyásolhatja, amire az ideológiákkal és elvekkel ellentétben valóban érzékenyek tudnak lenni a nagyvállalatok.

Ráadásul a kívülről érkező felhasználói nyomás az OpenAI dolgozói között is ellenállást váltott ki a vállalat Trump-szimpatizáns hozzáállásával szemben, és reakcióra késztette a vezetőket. A cég vezérigazgatója, Sam Altman egy belső Slack-üzenetben azt írta, hogy az ICE „túl messzire megy”, de még az OpenAI-on is túlmutatni látszik az ügy: az Apple-vezér Tim Cook január végén „deeszkalációt” sürgetett egy céges memóban. Ez nagy váltásnak tűnik az egy évvel ezelőtti behódoláshoz képest, amikor a techvilág korábban inkább demokrata beállítottságú vezérei egymásra licitálva kezdtek beállni Trump mögé.