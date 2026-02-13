Egy új módszer mikroméretű robotokkal semmisíti meg a vesekövet

A kanadai Waterloo Egyetem kutatói áttörést jelentő új kezelései módot fejlesztettek ki a vesekő ellen. Rizsszemnyi méretű mikró robotokkal semmisítik meg a köveket, adja hírül a Good magazin.

A robotok milliméter méretű, zselatin alapú polimercsíkokból készülnek, amelyekbe mikromágnesek vannak beágyazva, valamint kapszulázott ureázt tartalmaznak, amely átalakítja a karbamidot, ezáltal növeli a vizelet pH-értékét. A puha, rugalmas anyagból készülő mikroméretű csíkokat mágnesezik, és robotkarhoz rögzített mágnesek segítségével manőverezik a helyükre. Elég aprók ahhoz, hogy biztonságosan áthaladjanak a húgyutakon, és miután a vesekő közelébe érnek, az ureáz gyorsan feloldja a követ.

Az új eljárást ismertető tanulmány az Advanced Healthcare Materials folyóiratban jelent meg. Eszerint szerint a kövek öt nap alatt körülbelül 30 százalékkal zsugorodtak a beavatkozás nyomán. A maradék darabok ezután természetes úton távoznak a szervezetből, így nincs szükség műtétre. „Jelenleg nincs jó kezelési módszer erre a típusú vesekőre. Sürgős esetekben, ha a kövek elzárják a vizeletáramlást, azokat műtéti úton kell eltávolítani” – mondja Veronika Magdanz, a Waterloo Egyetem rendszertervező mérnöki tanszékének adjunktusa.

Az embereken végzett tesztelés előtt azonban a kutatóknak még értékelniük kell a mágnesek biztonságosságát és azt, hogy a csíkok miként mozognak a vizeletben. Továbbá azt is tervezik, hogy tovább finomítják a vezérlőrendszert, és valós idejű, ultrahangos képalkotást alkalmaznak a csíkok pontos elhelyezése érdekében.

