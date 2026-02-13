Új, hangalapú 3D-nyomtatási módszert fejlesztettek ki Kanadában, ami sokkal precízebb, mint az eddigiek

A kanadai Concordia Egyetem kutatói egy olyan új 3D-nyomtatási eljárást fejlesztettek ki (PSP: Proximal Sound Printing), amely hanghullámokat használ apró szerkezetek nyomtatására lágy polimerekre, például szilikonra, az eddiginél jóval nagyobb pontossággal – adja hírül az EurekAlert.

A proximális hangnyomtatás nevű technológia új lehetőségeket nyit a mikroméretű eszközök gyártásában. Az eljárást a Nature Microsystems & Nanoengineering című folyóirat ismerteti. A technika fókuszált ultrahangot alkalmaz, hogy kémiai reakciókat indítson el, amelyek ott szilárdítják meg a folyékony polimereket, ahol a nyomtatás szükséges. A hőre vagy fényre alapuló hagyományos módszerekkel szemben a hangalapú 3D-nyomtatás kompatibilis azokkal a kulcsfontosságú anyagokkal, amelyeket mikrofluidikai eszközökben, lab-on-a-chip rendszerekben (LOC: olyan eszköz, amely egy vagy több laboratóriumi funkciót integrál egyetlen integrált áramkörbe) és az elektronikában használnak, és apró méretben nehezen nyomtathatók.

Az új fejlesztés a kutatócsoport korábbi eljárására, a közvetlen hangnyomtatásra épül. Ez elsőként mutatta meg, hogy az ultrahang segítségével igény szerint lehet polimereket térhálósítani. Az új megközelítés a hangforrást sokkal közelebb helyezi a nyomtatási felülethez, ami lényegesen pontosabb nyomtatást tesz lehetővé, így akár tízszer kisebb struktúrákat is elő lehet állítani.

A módszer gyorsabb prototípusgyártást támogathat orvosi diagnosztikai eszközök, hordható technológiák és lágy robotikai alkatrészek esetében, egyszerűbb és flexibilisebb megoldást kínálva a mikroméretű rendszerek előállításában.

