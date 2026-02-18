Madárinfluenza tizedeli az antarktiszi élővilágot

Az Antarktiszon új madárinfluenza-eseteket fedeztek fel a kutatók, és egy olyan vírustörzset figyeltek meg, amely képes az összes fertőzött élőlény száz százalékát elpusztítani – írja a Phys.org. A chilei kutató, Victor Neira és csapata 2024 áprilisában egy veszélyes vírustörzset észlelt öt skua, azaz nagy halfarkas (sarki halászó madár) szervezetében, és a vírus azóta más fajokra is átterjedt – derítették fel a legutóbbi expedíció során. Ekkor a 900 kilométer hosszú partvonal mentén több madárinfluenzás esetet is regisztráltak: az antarktiszi kárókatonákban, heringsirályokban, adélie- és csuklyás pingvinekben, valamint antarktiszi medvefókákban is felfedezték az új kórokozót.

A madárinfluenza 2021 óta globális problémát jelent, és bár a kórokozókat a vándorló madarak szállítják, illetve terjesztik, a vírus az emlősöket is veszélyezteti. Ez az Antarktiszon azért nagyon problémás, mert az itt élő fajok rendkívül kis létszámban vannak jelen, így a vírus gyorsan képes terjedni. Az antarktiszi kárókatonák és a nagy halfarkasok összesen körülbelül 20 000 egyedet számlálnak, ráadásul a 2023-ban Chilében kitört járvány miatt több ezer Humboldt-pingvin pusztult el.

Tavaly novemberben a madárinfluenza-vírus már a Déli-sark közelében fekvő Déli-Georgia-sziget elefántfóka-állományaiban is jelen volt. Ekkor a légi felvételek alapján készített populációbecslések szerint a szigeten élő három nagy fókakolónia ivarérett nőstényeinek száma 47 százalékkal lecsökkent. A vírusfertőzés ekkor továbbterjedt az Ausztráliához tartozó Heard- és Macquarie-sziget elefántfóka-állományaira is, és bár ebben a régióban nincsen állandó lakosság, a kutatók akkor arra figyelmeztettek, hogy a fertőzés akár az emberekre is kockázatot jelenthet.