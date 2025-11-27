A Qubit+ tartalmai Bedőlt a fél internet Ezt törölték az AJBH oldaláról AI hírek és robothadsereg Érthetőbb látás Ír alapjövedelem Jól él a magyar állam

Elérte Ausztrália legdélibb szigeteit a déli-sarkvidék elefántfókáinak felét kipusztító madárinfluenzia-járvány

Vajna Tamás
november 27.
tudomány
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Megírtuk, hogy a magas patogenitású madárinfluenza-vírus H5N1 variánsa tizedelte meg a déli elefántfókák (Mirounga leonina) hatalmas kolóniáit a Déli-sark közelében fekvő Déli-Georgia-szigeten. A légifelvételeken alapuló populációbecslések szerint a sziget három legnagyobb fóka-kolóniájában 47 százalékkal csökkent az ivarérett és szaporodóképes nőstények száma.

Az IFL Science értesülése szerint a vírusfertőzés az Ausztráliához tartozó Heard- és Macquarie-sziget elefántfóka-állományaiban is megjelent.

Nőstény déli elefántfóka a Dél-Georgia-szigeten
Fotó: MICHAEL NOLAN/robertharding via AFP

A szakértők szerint a H5N1 megjelenése az ausztrál kontinenstől 1000 kilométerre délre fekvő területeken nem váratlan fejlemény a vírus globális terjedésében. Bár a Heard-szigeten nincs állandó lakosság, és a jelenlegi infekciók az elefántfókákra korlátozódnak, az emlősök és madarak mellett az embereket érintő kockázatok sem elhanyagolhatók, főként annak tükrében, hogy Ausztrália eddig mentes volt a magas patogenitású vírustól.

Kapcsolódó cikkek