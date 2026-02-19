Tényleg harcművész robotok vonultak fel Kínában, de a fegyveres robotkiképzésről szóló videó kamu

Újra ellepték az internetet a kínai humanoid robotok fejlődését bemutató videók. A China Media Group által közvetített Tavaszi Fesztivál Gálán a szinkronban mozgó robotok harcművészeti koreográfiával kápráztatták el a nézőket, nuncsakukkal és lándzsákkal felszerelve, de szaltókat és falra felfutást is bemutattak.

A Unitree által fejlesztett G1 robotok gyerekekkel „küzdöttek” a színpadon, és olyan akrobatikus mozdulatokat hajtottak végre, amelyek akár csak egy évvel ezelőtt is elképzelhetetlennek tűntek – vagy gondolhatunk az augusztusi pekingi robotolimpián látott esetlenkedésre is. A mostani produkció jól érzékeltette, milyen gyorsan fejlődik a kínai robotikai ipar, amely egyszerre igyekszik kihasználni Kína számos technológiai képességét és adottságát, a mesterséges intelligenciától az erős hardveres ellátási láncon át a nagyléptékű gyártási kapacitásig.

Volt, aki egymás mellé (pontosabban alá) is vágta az idei és a tavalyi gálán felvonuló robotokat – ordító a különbség.

A Unitree láthatóan élvezi, hogy a gálaelőadás miatt reflektorfénybe került, két nap alatt ugyanis két újabb videó felkerült a cég Youtube-csatornájára: az egyik egyfajta újévi köszöntő, ahol a robotok különböző alakzatokat vesznek fel egy nagy csarnokban, a másikban pedig a gálán látható mozdulatok begyakorlása és az eseménysorozaton feltűnő többi Unitree-robot látható.

A fejlődésre a nemzetközi versenytársak is felfigyeltek, a Teslával a humanoidrobot-gyártásban is érdekelt Elon Musk január végén egy befektetői beszélgetésen egyszerre méltatta Kínát és szólt be a többi nyugati robotgyártó cégnek, például a Boston Dynamicsnak és a Figure-nek: „Messze Kína jelenti a legnagyobb vetélytársat a humanoid robotok terén. Kína jó a gyártásban, és a nyílt forráskódú modellek alapján AI-ban is. Legjobb tudomásom szerint nem látunk jelentős versenytársat Kínán kívül.” Ugyanakkor a Teslának is van még hova fejlődnie, az Optimus robotjaik ugyanis még mindig jelentős mértékben emberi távvezérlésre támaszkodnak.

A fegyvereket forgató robotokról készült felvételek ugyanakkor találgatásokat indítottak el arról is, hogy Kína vajon robotkatonák bevetésére készül-e. Védelmi szakértők szerint azonban a hasonló bemutatók elsősorban az egyensúly, a koordináció és az irányítás fejlődését demonstrálják, és nem harcra kész, autonóm android egységek megjelenését hirdetik. Igaz, az sem segített a robothadseregtől rettegők félelmein, hogy egy másik videó is terjedni kezdett az interneten, amiben humanoid robotokat láthatunk katonai kiképzésen, lőfegyverrel a kezükben. Erről persze hamar kiderült, hogy mesterséges intelligenciával generálták.

