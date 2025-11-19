Elon Musk egymilliós robothadseregére várva megbeszéltük, mi lesz az AI-jal 2026-ban

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Vannak, akik úgy vélik, hogy nem lehet addig mesterséges általános intelligenciáról (AGI) beszélni, amíg csak a telefonunkon és a számítógépen találkozunk az AI-jal, és nincs robottestbe építve a technológia, hogy a gyerekekhez hasonlóan tudja felfedezni a fizikai világot. Egy amerikai-norvég startupnál már rendelni is lehet humanoid robotot, miközben a Teslától a Boston Dynamicsig számos amerikai cég tanítja serényen az AI-vezérelt robotokat, hogy minél több emberi mozdulatot el tudjanak sajátítani. Ezek nemcsak házimunkában tudnak majd segíteni, hanem a gyártás vagy a logisztika területén is hasznos munkaerőt jelenthetnek, ezen a téren pedig – botladozó robotfocisták ide vagy oda – Kínával is fel kell venniük a kesztyűt az amerikai cégeknek.

Azonban hiába beszél egymilliós robotseregről Elon Musk, a humanoid robotok még nem tartanak ott, hogy komoly profitot termeljenek a cégeknek. Akkor honnan lesz a súlyos dollár-százmilliárdokat felemésztő AI-vállalatoknak akkora bevételük, hogy rászolgáljanak az idővel egyre türelmetlenebbé váló befektetők bizalmára? Az Economist jövőbe tekintő cikke alapján a mezei felhasználóknak szánt chatbotok helyett jönnek a specializált ágensek, és 2026-ban kiderülhet, tényleg elveszi-e a munkánkat a mesterséges intelligencia.

Az AI Híradó harmadik adásában Bodnár Zsolt és Tóth András ezek mellett az elmúlt két hét legfontosabb fejleményeiről is beszélgetett.

Csak az elmúlt két hétben 2000 milliárd dollárnyi AI-költést jelentettek be a legnagyobb techcégek. De mire?

Hogyan lázadnak a víz- és energiaigényes adatközpontok építése ellen ott, ahol már most is nagy a szárazság?

Miért tanítják vetkőzni és négykézláb kúszni a humanoid robotokat?

Miért jelentek meg olyan óriásplakátok nagyvárosok utcáin, amelyek az emberi munkaerő AI-ra cserélésére buzdítanak?

És hogy került egy AI-festmény egy walesi múzeum falára?

Nézd meg itt: