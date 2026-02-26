Először figyelték meg, ahogy zivatarok során fényleni kezd fák lombkoronája

Kutatók már fél évszázada sejtik, hogy az Avatar film Pandorájához hasonlóan a Földön is ragyoghatnak a fák levélcsúcsai – igaz, nem a biolumineszcencia, hanem zivatarok miatt. A koronakisüléseknek nevezett fényjelenséget azonban eddig csak laboratóriumi körülmények között tudták megfigyelni. Most először viszont a természetben is lencsevégre kapták, ahogy fák lombkoronája zivatarok idején fényleni kezd – írta meg csütörtökön a Science hírportálja.

Kisülések tűlevelek csúcsain Fotó: William Brune

Most Patrick McFarland, a Pennsylvaniai Állami Egyetem meteorológusának és kollégáinak a természetben is sikerült elcsípniük a fák halvány ragyogását, amiről februárban számoltak be a Geophysical Research Letters folyóiratban.

Ehhez a kutatók egy teleszkópot és egy nagysebességű UV-kamerát ötvöztek, majd a berendezést egy Toyota Sienna egyterű autóra szerelték. Ezzel aztán 2024 nyarán viharokat kergettek, Floridától Pennsylvaniáig, míg nem Észak-Karolinában szerencséjük lett: egy 90 percig tartó zivatar során két fán is meg tudták figyelni a kisüléseket.

Ez, további öt megerősítő megfigyeléssel együtt azt is feltárta, hogy a koronakisülések a fák több pontján létrejöhetnek és könnyen átugranak a különböző ágakon elhelyezkedő levelek csúcsai között. „Lehetséges, hogy ezek a koronakisülések még annál is elterjedtebbek, mint ahogy mi állítjuk” – mondta a portálnak McFarland.

A kutatók azt remélik, hogy a megfigyeléseik segítenek megérteni, miként töltik fel a tájat elektromosan a zivatarok, és váltják ki villámok keletkezését. „Ezek a légkörtudomány legnagyobb kérdései közé tartoznak. Ezt a mérést nem volt könnyű [a kutatóknak] elvégezni” – nyilatkozta a portálnak Joseph Dwyer, a New Hampshire-i Egyetem fizikusa, aki nem vett részt a kutatásban.