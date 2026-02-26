Megalakult az ENSZ új AI-testülete, ami a mesterséges intelligencia hatásait vizsgálja majd

A mesterséges intelligencia (AI) hatásait vizsgálja majd az ENSZ új tudományos tanácsadó testülete, amit a klímamegállapodásokat tető alá hozó Éghajlatváltozási Kormányközi Testülethez (IPCC) hasonlítanak.

A Nature hírportáljának csütörtöki cikke szerint az ENSZ Közgyűlés által február 12-én – az Egyesült Államok és Paraguay ellenszavazata ellenére – jóváhagyott testületet 40 kutató alkotja, akiket 37 tagországból delegáltak.

A világszervezet szerint a testület egy korai figyelmeztető rendszerként, valamint bizonyíték gyárként szolgál majd, ami segít megkülönböztetni a hypeot a valóságtól, és közpolitikailag releváns jelentéseket gyárt majd.

Bár nem ez az első nemzetközi csoport, ami az AI hatásait vizsgálja, Wendy Hall, a Southampton-i Egyetem számítógéptudományi kutatója szerint ez valóban globális és sokkal nagyobb léptékű.

A testület nem csupán az AI-biztonsággal foglalkozik majd, hanem a technológia gazdasági, társadalmi, kulturális és fejlesztéspolitikai vonatkozásaival is, mondta a portálnak Brian Tse, a pekingi AI-biztonsági tanácsadó cég, a Concordia AI alapítója, aki nem vesz részt a testület munkájában.

Tse szerint ahhoz hasonlóan, ahogy az IPCC összefoglalja a klímaváltozás tudományát, az AI-testület összegyűjtheti és elemezheti a mesterséges intelligenciáról jelenleg meglévő tudást, és befolyással lehet a kormányzatok AI-stratégiájára.