A covidjárvány ideje alatt iskolát kezdő gyerekeknek nehézséget okoz a szocializáció és a tanulás is

A pandémia miatti lezárások elsősorban azoknak a gyerekeknek vetették vissza a kognitív fejlődését, akik az iskola-előkészítő évfolyamot kezdték volna el a covidjárvány ideje alatt – írja az Oxford Academic-en megjelent új tanulmány. A Kelet-Angliai Egyetem kutatói összesen 139, két és fél, illetve hat és fél év közötti gyerek fejlődését követték nyomon több éven keresztül, köztük 94 olyan családot is, akik még a járvány előtt csatlakoztak a kutatáshoz. A kutatók az úgynevezett Minnesota Executive Function Scale (MEFS) végrehajtó funkciókat mérő kategória rendszerrel a gyerekek iskolai tanulmányokhoz és mindennapi élethez szükséges képességeit tesztelték adott időközönként.

John Spencer, a Kelet-Angliai Egyetem pszichológiai karának professzora az egyetem közleményében úgy nyilatkozott, hogy a járvány ideje alatt iskolát kezdő gyerekeknek „nehezebben ment a feladatok közötti váltás és az impulzusaik kontrollálása – ezek a képességek általában gyorsan fejlődnek, amikor a gyerekek strukturált iskolai környezetbe kerülnek. Az iskola-előkészítő év kritikus időszak a kortársakkal való szocializáció szempontjából. Ekkor tanulják meg a gyerekek az osztálytermi normákat, és ekkor alakulnak ki az első barátságok, amelyek megalapozzák az önbizalmukat.”

A kutatás eredményei szerint az iskola első éveiből kimaradó gyerekek nemcsak a szociális képességekben maradtak alul a covidjárványkor óvodáskorú gyerekekhez képest, hanem a végrehajtó funkciók terén is szerényebb fejlődést mutattak a vizsgált időszakban. Ráadásul a célvezérelt viselkedést, tervezést, döntéshozatalt és a figyelem irányítást szolgáló végrehajtó funkciók fejlettségi szintje az egyéni kvalitásokban is eltérő volt: azok a gyerekek, akik két és fél évesen erősebb készségekkel rendelkeztek, hat és fél évesen is előrébb jártak, mint a kortársaik.