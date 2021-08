Romlott a gyerekek látása a karantén alatt

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Nem tett jót a bezártság a kisiskolások szemének: egy Hong Kongi kutatócsoport 1793, 6 és 8 év közötti gyerek látását és életmódját vizsgálta, majd összehasonlították a koronavírus előtti és a lezárások ideje alatt végzett eredményeket. A kutatók a megfigyeléseiket a British Journal of Ophthalmology nevű szemészeti szaklapban publikálták.

A koronavírus miatt bevezetett korlátozások közé tartozott az iskolák és a parkok bezárása is, így a karantén által vizsgált gyerekeknek lényegesen hosszabb időn keresztül kellett közelre fókuszálniuk, mint a társaiknak, ráadásul a képernyőidejük is jelentősen megnövekedett. A covid előtt vizsgált gyerekek átlagosan két és fél órát töltöttek gép előtt naponta, ez a karantén ideje alatt hét órára növekedett. Nem csoda, hiszen ebbe az amúgy iskolában töltött idő is beletartozott.

A kutatók szerint egy évnyi karantén alatt a 6 és 8 év közötti gyerekek 29 százalékánál alakul ki rövidlátás, míg lezárások nélkül az ugyanilyen korú iskolások nagyjából 13 százaléka lesz rövidlátó.

A kutatásból nem derül ki egyértelmű ok-okozati összefüggés, az esetek száma mindenesetre jelentősen emelkedett, és az sem mindegy, hogy hol milyen lezárások voltak érvényben, így ezek a megfigyelések is csak a Hong Kong-i gyerekek esetében érvényesek.

Valamennyire visszafordítható

Egy korábbi kínai kutatásban 123 ezer gyerek adatait vizsgálták, ezek szerint az elsősök 21,5 százalékát regisztrálták rövidlátóként 2020-ban, míg a korábbi években ez az arány nem haladta meg az 5,7 százalékot. James S. Wolffsohn, az Aston Egyetem szemészprofesszora szerint korai lenne még drámai következtetéseket levonni a tanulmányból, de az biztos, hogy a lezárások alatt jelentősen megemelkedett a rövidlátók száma, amire a friss kutatáson kívül több, egymástól független kutatásban is felhívták a figyelmet.

A professzor szerint jó hír, hogy a szemromlás nem feltétlenül tűnik véglegesnek, és részlegesen visszafordítható, ha az ember már nincs egész nap a gépéhez kötve. Wolffsohn szerint egyébként nincsen rá perdöntő bizonyíték, hogy a telefon, tablet vagy laptop használatától rövidlátó lehetne valaki, de a lezárásokkal járó életmódváltás megszokhatják a szemet mozgató izmok hozzászoknak az új rendhez, ez pedig okozhat ilyen tüneteket. Paramdeep Bilkhu, a brit optikusok szövetségének klinikai szaktanácsadója szerint is az okozza a nagyobb bajt, hogy a lezárások idején az emberek nem nagyon jutottak ki a szabadba. Bilkhu azt javasolja, hogy akár írunk, akár zoomozunk, akár tanórára járunk, tartsunk szünetet, és fókuszáljunk távolabbra, hogy pihentessük a szemünket.

