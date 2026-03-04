A Marsról is származhatnak a földi élet kialakulásához szükséges baktériumok

A Marsot ért ősi aszteroidabecsapódások után érkezhettek baktériumok a Földre, mielőtt a kék bolygón kialakult volna az élet – írják az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia NEXUS folyóiratában publikált tanulmányukban a Johns Hopkins Egyetem kutatói. Az elmélet bizonyításához a kutatók laboratóriumi körülmények között tesztelték a vörös bolygóról származó mikrobák ellenálló képességét. A kedden megjelent tanulmány eredményei azt mutatták, hogy a mikrobák nemcsak a világegyetem heves folyamatait képesek átvészelni, hanem bolygók közötti távolságokat is képesek megtenni .

A kutatók a chilei Atacama-sivatagban is előforduló Deinococcus radiodurans nevű baktériumot választották a teszteléshez, amely képes az önjavításra, ellenáll a kiszáradásnak, az erős vegyi anyagoknak és az intenzív sugárzásnak is. A kutatócsapat két acéllemez közé helyezte a mikroba mintákat, majd egy harmadik fémlemezt lőtt rájuk 480 kilométer/órás sebességgel. A mesterségesen létrehozott ütközések olyan erősségű nyomást generáltak, ami a Mariana-árok legmélyén mérhető nyomás 10-30-szorosának felel meg, azaz 1-3 gigapascalnak. A baktériumok meglehetősen ellenállónak bizonyultak: 1,4 gigapascalnál a mikrobák átlagosan 95 százaléka túlélte az ütközést, ez 2,4 gigapascalnál 60 százalékra, 2,9 gigapascalnál pedig 10 százalék alá csökkent – írják a kutatók a tanulmányban.

A kísérleteket vezető Lily Zhao, a Johns Hopkins Egyetem doktorandusza szerint a kísérlethez használt berendezések fém részei előbb kezdetek el szétesni, mint a tesztelt mikrobák. K. T. Ramesh az egyetem becsapódásszakértője a New York Timesnak elmondta, hogy „a Mars több milliárd évvel ezelőtt tavakkal, folyókkal és feltételezhetően egy hatalmas óceánnal is rendelkezett”, így a bolygót ért aszteroidabecsapódások számos marsi mikrobát lökhettek ki az űrbe, amik a Földet is elérhették.

