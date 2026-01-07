A NASA marsszondája először készített részletes felvételeket óriási homokfodrokról

A NASA 2020-ban útjára indított Perseverance szondája az eddigi legrészletesebb képet készítette el a Marson található eolikus üledékfodrokról, azaz a szél formálta homokfodrozódásról – írja a Space.com. Ezek a képződmények általában durva szemcséjű hordalékból állnak, és a Marson akár két méter magasak is lehetnek: a nagyobb üledékfodrok többnyire inaktívak, míg a kisebbek könnyen elmozdulhatnak. A NASA marsjárója december végén küldött képet a földi kutatócsapatnak a Hazyview névvel illetett, a Jezero-kráter peremén található hatalmas eolikus üledékfodorról.

A Perseverance a Honeyguide nevű területen áthaladva vizsgálta meg az inaktív eolikus fodrozódást, a Hazyview-t. Fotó: NASA/JPL-Caltech

Ezek a vörös bolygó felszínén kialakuló geológiai jelenségek a por és a légköri víz kölcsönhatásából jönnek létre, majd a sós kéreg „összeragasztja” őket. Ez azért fontos, mert az üledékfodrok egyfajta időkapszulaként megőrizték a Mars korábbi szélviszonyainak és környezeti folyamatainak nyomait, amelyek elemzéséhez a Perseverance több mint 50 megfigyelést hajtott végre a Honeyguide fodormező területén.

A szonda nemrég a marsi villámlásokról is elsőként készített felvételeket: bár a földinél jóval kisebb méretű elektromos kisülésekről volt szó, ezek az események csak akkor jelentkeztek, amikor a szonda a legerősebb szeleket észlelte a bolygón. Ez a felfedezés a mostani tapasztalatokhoz hasonlóan a Mars időjárási, kémiai folyamatainak kutatásához, és a jövőbeli felszíni küldetések előkészítéséhez is fontos részletet jelent.