Az asztma és a covid kezelésére is alkalmas lehet egy új hatóanyag

„Úgy gondolom, amit most a kezünkben tartunk, az egy univerzális vakcina különféle légúti fenyegetésekkel szemben” – idézi a Science Alert Bali Pulendrant, a Stanford Egyetem mikrobiológusát és a tanulmány vezető szerzőjét. A covid, az influenza, a légúti óriássejtes vírus (RSV), a nátha, valamint a bakteriális tüdőgyulladás és a kora tavaszi allergének kezelésére is alkalmas szer azért egyedülálló, mert az eddig ismert univerzális vakcinákat általában egyetlen víruscsalád ellen lehetett alkalmazni.

A legtöbb vakcina működési elve az, hogy a hatóanyag a kórokozó egy ártalmatlan részletét „bemutatja” az immunrendszernek, ami ezután képes lesz felismerni azt, és célzott immunválaszt adhat rá: ez az úgynevezett adaptív immunitás működési elv. Ezzel szemben az újonnan felfedezett vakcina a szervezet válaszreakcióját változtatja meg ahelyett, hogy adott kórokozókat célozna. A kutatók egyelőre egereken végeztek sikeres kísérleteket: a vakcina a SARS-CoV-2 (a covidvírus kórokozójának) jelenlétekor felgyorsította az állatok immunválaszát. Ez azért jelentős eredmény, mert míg a tüdő adaptív immunrendszere általában két hét alatt reagál a vírusra, az új GLA-3M-052-LS+OVA vakcinával beoltott egerek szervezete már három nap után ellenanyagot termelt.

Ráadásul a vakcina az olyan antibiotikum rezisztens baktériumokkal szemben is hatékony, mint a Staphylococcus aureus (a bőr- és lágyrész-fertőzések kórokozója) és az Acinetobacter baumannii (a húgyúti fertőzések, agyhártyagyulladás és tüdőgyulladás kórokozója), illetve az asztmás tüneteket is képes hónapokig megszüntetni. Ugyanakkor Jonathan Ball, a Liverpool-i Trópusi Orvostudományi Iskola molekuláris virológusa elmondta, hogy a hatóanyag emberi alkalmazása még várat magára. A tesztelések következő lépése az emberi klinikai vizsgálatok megkezdése lesz, miután ez sikeresen befejeződik a vakcina öt-hét éven belül széles körben is elérhetővé válhat.