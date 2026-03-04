Az egyik legnagyobb amerikai hírügynökség AI-jal helyettesítené riportereinek munkáját

Az Associated Press (AP) szerkesztőségében heves vita folyik az ember alkotta szellemi termékek mesterséges intelligenciával történő kiegészítéséről és leváltásáról – írja a Semafor. Aimee Rinehart, az AP mesterséges intelligencia termékmenedzsere egy belső Slack üzenetben osztotta meg álláspontját a munkatársaival: „mivel a helyi szerkesztőségek rendkívül forráshiányosak, a hírkészítés minden fázisában segítségért fordulnak különböző irányokba. Az ellenállás hiábavaló”. Szerinte a jövőben bár továbbra is a riporterek tudósíthatnak az eseményekről, az ott összegyűjtött információkat valamilyen AI-modellbe táplálhatják be, ami ezután megírja a cikket: ennek az időspórolás lenne a lényege.

Az AI-menedzser álláspontja ellenállást váltott ki a hírügynökség újságírói és szerkesztői között: „az a lekezelés és megvetés, amit némelyek az emberi írással szemben mutatnak, sértő és visszataszító. Az erős tényfeltárás és a világos írás az újságírás éltető eleme, nem az AI által gyártott fércmunka. Az AI lehet, hogy elkerülhetetlen, de a kollégák munkájának becsmérlése – akik nélkül nem létezne az AP – gyalázatos” – reagált az AP-egyik riportere az üzenetre. A Semafor megkeresésére az AP közleményében azt válaszolta, hogy a hírügynökség olyan AI-szabványokat alakít ki, amik védik a riporterek munkáját, ugyanakkor lehetővé teszik például átiratok vagy fordítások AI-val történő elkészítését is.

Az AP-n belüli feszültség nem egyedi eset: az újságírói munka és az AI összekötése több szerkesztőségben is konfliktusokat váltott ki. A németországi Axel Springer médiavállalat vezérigazgatója, Mathias Döpfner múlt héten a Semafor Trust in Media rendezvényén azt mondta, „az AI által kínált lehetőségek miatt” bízik a médiapiac jövőjében. Döpfner szerint azok a hírügynökségek és médiacégek, amelyek a szerkesztőségi munkájukhoz nem használják fel az AI-t, le fognak maradni a technológiai- és hírversenyben is. Ugyanakkor az AI-eszközök újságírásba történő integrálását a legtöbb szerkesztő és újságíró aggodalommal figyeli.

Már több médium is kifejlesztett AI alapú funkciókat saját tartalmaihoz: a New York Times MI-alapú podcast-összegzőt hozott létre, a Semafor pedig a Microsoft-tal kísérletezett egy Signals nevű híraggregátorral, amely az angol keresésekkel nehezen megtalálható, nem angol nyelvű cikkeket gyűjt össze. Az AI szerkesztőségi felhasználását már évekkel korábban a Google is elkezdte, amikor bemutatta az újságírórobotot.