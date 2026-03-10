Az OpenAI és a Google is kiállt a bíróságon a hadügyminisztériumot perelő riválisuk, az Anthropic mellett

Az OpenAI és a Google több mint 30 alkalmazottja, köztük Jeff Dean – a Google DeepMind vezető kutatója – közös nyilatkozatban állt ki a bíróságon a riválisuknak számító AI-cég, az Anthropic mellett, miután a cég beperelte az amerikai védelmi minisztériumot, amiért az „ellátási láncbeli kockázatnak” minősítette őket.

A Pentagon azután bélyegezte meg így a Claude nevű chatbot fejlesztőjét, hogy az Anthropic megtagadta technológiájának használatát tömeges megfigyelési célokra és autonóm fegyverrendszerek működtetésére. Az aláírók szerint a kormányzati megbélyegzés önkényes és hatalommal való visszaélésnek minősül, amely súlyos következményekkel járhat az egész iparágra nézve.

A konfliktus hátterében az áll, hogy a minisztérium szerint egy neki beszállító magáncég nem korlátozhatja az állami szervek „törvényes” tevékenységét. A Pentagon szinte rögtön az Anthropic kiutasítása után szerződést kötött az OpenAI-jal, amit utóbbi cég saját alkalmazottai közül is sokan élesen kritizáltak, és a ChatGPT népszerűsége is csökkent a döntés után.

Az OpenAI-vezér Sam Altman és az Anthropic vezetője, Dario Amodei február 19-én még nem volt hajlandó megfogni egymás kezét az indiai AI-csúcstalálkozón – igaz, Sam Altman személyesen most sem állt ki az Anthropic mellett Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Az OpenAI és a Google által benyújtott dokumentumok szerint ha a minisztérium elégedetlen volt a szerződés feltételeivel, egyszerűen felmondhatta volna azt ahelyett, hogy egy általában külföldi ellenségeknek fenntartott jelzővel bünteti az amerikai vállalatot. Ráadásul mint kiderült, a kormányzat a szakítás ellenére ugyanúgy felhasználta az Anthropic eszközeit az Irán elleni támadások és azok előkészítése során.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez a lépés visszavetheti az Egyesült Államok tudományos versenyképességét, és elfojtja a mesterséges intelligencia kockázatairól szóló párbeszédet. Mivel jelenleg hiányoznak az AI használatát szabályozó átfogó törvények, a fejlesztők által felállított etikai és technikai korlátok jelentik az egyetlen védelmet a technológiával való katasztrofális visszaélések ellen. Az összefogás célja, hogy rábírják a kormányt a döntés visszavonására, és megakadályozzák, hogy a Pentagon egyoldalúan, korlátozások nélkül használhassa az AI-rendszereket.

