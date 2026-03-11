Genetikai adatok is visszafejthetők a betegségek kialakulásának kockázatát megadó pontszámokból

Az egyes betegségek kialakulásának kockázatát megadó poligénes rizikó pontszámokat matematikai trükkökkel fel lehet használni arra, hogy rejtett információkat tárjanak fel az adott személy DNS-éről.

A New Scientist keddi cikke szerint a módszer segítségével egészségbiztosítók a 23andMe és hasonló cégek által végzett DNS-tesztek után kézhez kapott összegző genomikai jelentésekből elméletben rekonstruálni tudnak olyan genetikai adatok, amikből megismerhetők a páciens által feléjük fel nem tárt egészségügyi kockázatok is.

A poligénes pontszámokat a genomban található variációk, az úgynevezett egypontos nukleotid-polimorfizmusok (SNP-k) alapján számolják ki. A pontszámok alapján Gamze Gürsoy és Kirill Nikitin, a Columbia Egyetem kutatói a bioRxiv-re februárban feltöltött preprintjük szerint 94,6 százalékos pontossággal tudták visszafejteni az adott személy genotípusát.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a pontszámaikat anonim módon közzétevő emberek is beazonosíthatóvá válnak a genetikai adatok kinyerésével és azok nyilvános genealógiai adatbázisokban történő lekérdezésével.

„Arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a kockázat alacsony, de bizonyos körülmények között mégis előfordulhat adatszivárgás” – mondta Gürsoy, aki szerint ezt érdemes figyelembe venni a populációgenetikai kutatások megtervezésekor.