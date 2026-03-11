A Qubit+ tartalmai Magyar robotok Vibe coding Milyen polgárosodás? Barátság-szünet Arcfelismerő rendőrtechnológia AI a háborúban

Genetikai adatok is visszafejthetők a betegségek kialakulásának kockázatát megadó pontszámokból

Tóth András
március 11.
tudomány

Az egyes betegségek kialakulásának kockázatát megadó poligénes rizikó pontszámokat matematikai trükkökkel fel lehet használni arra, hogy rejtett információkat tárjanak fel az adott személy DNS-éről.

A New Scientist keddi cikke szerint a módszer segítségével egészségbiztosítók a 23andMe és hasonló cégek által végzett DNS-tesztek után kézhez kapott összegző genomikai jelentésekből elméletben rekonstruálni tudnak olyan genetikai adatok, amikből megismerhetők a páciens által feléjük fel nem tárt egészségügyi kockázatok is.

A poligénes pontszámokat a genomban található variációk, az úgynevezett egypontos nukleotid-polimorfizmusok (SNP-k) alapján számolják ki. A pontszámok alapján Gamze Gürsoy és Kirill Nikitin, a Columbia Egyetem kutatói a bioRxiv-re februárban feltöltött preprintjük szerint 94,6 százalékos pontossággal tudták visszafejteni az adott személy genotípusát.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a pontszámaikat anonim módon közzétevő emberek is beazonosíthatóvá válnak a genetikai adatok kinyerésével és azok nyilvános genealógiai adatbázisokban történő lekérdezésével.

„Arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a kockázat alacsony, de bizonyos körülmények között mégis előfordulhat adatszivárgás” – mondta Gürsoy, aki szerint ezt érdemes figyelembe venni a populációgenetikai kutatások megtervezésekor.

Kapcsolódó cikkek