Csekély, vagy mérsékelt fogyasztás esetén kisebb kockázatú a bor a sörhöz és a ciderhez képest

A mértéktelen alkoholfogyasztás, függetlenül attól, hogy mit iszunk, egész biztosan komoly egészségügyi kockázatot jelent, azonban, ahogy azt az American College of Cardiology ülésén bemutatott tanulmány állítja, a mérsékelt alkoholfogyasztás hatásai italonként nagyon is eltérőek lehetnek. Egy több mint 340 ezer brit felnőtt adatait vizsgáló kutatás új szempontokat nyújtott a mérsékelt szintű alkoholfogyasztás hatásainak vizsgálatában – ismerteti a StudyFinds.

A kutatók 340 924, a UK Biobank vizsgálatban 2006 és 2022 között részt vevő felnőtt alkoholfogyasztási szokásait és halálozási adatait elemezték. A résztvevők a belépéskor étrendi kérdőívet töltöttek ki, majd az alkoholfogyasztásuk alapján négy csoportba sorolták őket, a napi és heti tiszta alkohol mennyisége alapján. Összehasonlításként: egy 0,33 literes sör, 1,5 dl bor és 4,5 cl tömény ital körülbelül 14 gramm tiszta alkoholt tartalmaz.

A kutatásban azok, akik hetente kevesebb mint 20 gramm alkoholt (kb. 1,5 ital) fogyasztottak, soha vagy csak alkalmanként ivóknak számítottak. Az alacsony alkoholfogyasztás kategóriájába a férfiaknál a heti 20 gramm és napi 20 gramm közötti, a nőknél a heti 20 gramm és napi 10 gramm közötti bevitel tartozott. Mérsékeltnek számított a férfiaknál a napi 20–40 gramm (kb. 1,5–3 ital), a nőknél a napi 10–20 gramm fogyasztás. Magas fogyasztásnak a férfiaknál a napi 40 grammnál (kb. 3 ital), a nőknél a napi 20 grammnál (kb. 1,5 ital) több számított. Az egészségi adatokat átlagosan több mint 13 éven át követték.

A soha vagy csak alkalmanként ivókhoz képest a magas fogyasztásúak 24 százalékkal nagyobb valószínűséggel haltak meg ez idő alatt, 36 százalékkal nagyobb eséllyel rákban és 14 százalékkal nagyobb eséllyel szívbetegségben. Az ital típusa szerinti különbségek az alacsony és mérsékelt fogyasztási szinteken jelentkeztek: a tömény italok, sör vagy cider fogyasztása ezekben a mennyiségekben is szignifikánsan magasabb halálozási kockázattal járt, míg a borfogyasztás lényegesen alacsonyabb kockázattal társult.

A szív- és érrendszeri halálozást illetően a kutatók azt találták, hogy a mérsékelt borfogyasztók 21 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg ilyen okból, mint a soha, vagy alkalmanként fogyasztók. Ezzel szemben már az alacsony mennyiségű tömény ital, sör vagy cider fogyasztása is 9 százalékkal magasabb kockázattal járt a szív- és érrendszeri halálozás tekintetében.

A kutatók szerint több tényező is magyarázhatja az italok közötti különbségeket. A vörösborban található egyes vegyületek, például a polifenolok és antioxidánsok, kedvezően hathatnak a szív- és érrendszeri egészségre. Emellett a bort gyakrabban fogyasztják étkezés közben, és jellemzően olyan emberek, akik általában jobb minőségű étrendet követnek és egészségesebb életmódot folytatnak. Ezzel szemben a tömény italokat, sört és cidert gyakrabban fogyasztják étkezésen kívül, és ezek összefüggésben állnak alacsonyabb étrendi minőséggel és más kedvezőtlen életmódbeli tényezőkkel.

Nem igaz, hogy egészséges lenne a mértékletes alkoholfogyasztás Kun Zsuzsi tudomány 2024. július 25.




