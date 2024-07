Nem igaz, hogy egészséges lenne a mértékletes alkoholfogyasztás

A globális alkoholipar propagandacsapásának nevezte Tim Stockwell, a Victoria Egyetem kanadai anyaghasználati kutatóintézetének munkatársa azt, hogy mindeddig számos olyan tanulmány látott napvilágot, ami azt állította, hogy a rendszeres és mértékletes alkoholfogyasztás egészséges. Stockwell vezetésével az intézet kutatói összesen 107 tanulmányt néztek át és megállapították, hogy valójában teljesen félrevezetőek az eredmények, írja a Guardian.

A Journal of Studies on Alcohol and Drugs című folyóiratban közzétett tanulmányuk szerint a legtöbb kutatás teljesen alaptalan állításokat tett. A készítők ugyanis általában nem vették figyelembe a vizsgálatba bevont emberek egészségi állapotát, vagyis gyakran az absztinensek (alkoholt egyáltalán nem fogyasztók) és a ritka alkalmakkor italozók valamilyen betegség miatt nem nyúltak a pohárért. Így a mérsékelt, ám rendszeresen alkoholt fogyasztók várható élettartama és egészségi állapota tévesen tűnhetett jobbnak, ám a két csoport valójában nem összehasonlítható.

Olyannyira megtévesztők a korábbi vizsgálatok, hogy a heti egy és a napi két ital között fogyasztók tűntek a legegészségesebbnek, a kutatások többsége szerint legalábbis az ő halálozási arányaik a legalacsonyabbak a vizsgált periódusokban.

Stockwellék azonban megvizsgálták olyan kutatások eredményeit is, ahol az italozók és a kontrollcsoport mintaminősége megfelelő, vagyis például az absztinensek csoportját nem olyanok alkotják, akik valamilyen egészségügyi okból kifolyólag tettek le az alkoholról. Így máris nem érvényesültek a korábban az alkoholnak tulajdonított egészségvédő hatások.

Az összehasonlítás eredményeire rímel egy korábbi brit kutatás is, ami 2018-ban megállapította, hogy az alkohol 2016-ban 2,8 millió halálesethez vezetett az Egyesült Királyságban, és a 15-49 évesek körében az idő előtti halálozás és a rokkantság vezető kockázati tényezője volt. Mégis, annak ellenére, hogy a kis mennyiség káros hatásait is egyre több vizsgálat igazolja, a szigetországban továbbra is heti 14 egység az ajánlott maximális fogyasztási mennyiség. Egy egység kb. 1 fél korsó lagernek, míg 125 milliliter bor nagyjából másfél egységnek felel meg.