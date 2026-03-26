Mark Zuckerberg és Jensen Huang tanácsaira hallgat majd AI-ügyekben Donald Trump

Mark Zuckerberg, a Meta és Jensen Huang, az Nvidia AI-chipgyártó vezérigazgatója, valamint 11 másik techipari szereplő és kutató ad majd tanácsokat Donald Trump amerikai elnöknek a mesterséges intelligencia (AI) szabályozásáról és más kérdésekről – írta meg a Wall Street Journal.

Az elnöki tudományos és technológiai tanácsadó testület (PCAST) szerdán kinevezett első 13 tagja a Fehér Ház szerint javaslatokat tesz majd az Egyesült Államok tudományos és technológiai vezető szerepének megerősítésére. A testületet Michael Kratsios, Trump tudományos tanácsadója, valamint David Sacks AI- és kriptoügyi elnöki főtanácsadó vezetik majd.

Mark Zuckerberg (bal oldalt) és Donald Trump amerikai elnök (jobb oldalt) 2025 szeptemberében a Fehér Házban Fotó: SAUL LOEB/AFP

A testület prominens tagjai között szerepel még Sergey Brin Google alapító, Larry Ellison, a vállalati szoftvereket készítő Oracle alapítója, Lisa Su, az AMD chipgyártó vezérigazgatója, Michael Dell, a Dell Technologies vezérigazgatója, valamint Marc Andreessen befolyásos kockázati tőkebefektető.

A lap szerint a nagyvállalati vezetők az elnök első ciklusához képest nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy tanácsadói szerepet vállaljanak a Trump-kormányzatban, és a testület több tagja olyan vállalatokat vezet, amik segítettek finanszírozni a Trump által szívügyének tekintett projektjeit, például a Fehér Ház új báltermének létrehozását.

„Az Egyesült Államoknak lehetősége nyílik arra, hogy vezető szerepet töltsön be a mesterséges intelligencia területén. Megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatok az elnök tanácsadói testületéhez és más iparági vezetőkkel együtt ennek megvalósulásáért dolgozhatok" – nyilatkozta a WSJ-nak Zuckerberg. A Meta az elmúlt egy évben dollármilliárdokat költött arra, hogy felzárkózzon vetélytársaihoz a mesterséges intelligencia versenyben, eddig kevés sikerrel.