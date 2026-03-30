Elkészült a klitorisz minden korábbinál pontosabb 3 dimenziós neuroanatómiai atlasza

A 10 ezernél is több idegrosttal átszőtt klitorisz extra érzékenységének neurobiológiai hátterét tisztázó kutatások után egy nemzetközi kutatócsoport nemrégiben feltérképezte a csikló teljes idegpálya-hálózatát – írja a brit Guardian.

A speciális képalkotó eljáráson alapuló kutatás eredményeit közlő, egyelőre csak a BioRxiv preprint szerveren március 20-án megjelent tanulmány páratlan részletességű, ráadásul 3 dimenziós térképpel szolgál a klitoriszt a fák koronájához hasonlóan behálózó komplex idegpályákról. A donorprogram keretében adományozott két női medence nagy energiájú röntgensugárzáson alapuló szinkrotronos „átvilágítása” számos, az anatómiai tankönyvekben eddig nem szereplő részletet is feltárt.

A minden korábbinál pontosabb 3D-s neuroanatómia atlasz a holland Amsterdam Universitair Medische Centra (UMC), a brit University College London (UCL), a Mark Zuckerberg és felesége által alapított amerikai Chan Zuckerberg Initiative és a franciaországi Grenoble-ben Európa legnagyobb szinkrotronsugár-forrását működtető European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) közös projektjének eredménye.

A magyarul csiklóként is ismert klitorisz 3D-nyomtatott modellje: sárgával az idegek, zölddel és lilával az erekciós, más néven merevedőszövet, pirossal az artériák, kékkel pedig a véna Fotó: cirp GmbH

A klitorisz 3D-s neuroanatómiai atlasza a kutatók szerint jelentős segítséget jelent abban, hogy a különféle orvosi és kozmetikai műtéti beavatkozások ne csökkentsék a csikló, ilyen esetekben rendszerint figyelmen kívül hagyott érzékenységét.