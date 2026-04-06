Át tudod színezni a tojásokat úgy, hogy csak az egyik legyen pöttyös?

Ha a tojások száma nem osztható 3-mal, akkor könnyen találunk olyan színezés- sorozatot, amivel pontosan egy tojás változik csak át. Nyolc tojás esetén például végezzük el az alábbi színezéseket: (8,1,2), (2,3,4), (6,7,8), (3,4,5), (5,6,7) ahol a számok a tojások kör mentén elfoglalt pozícióit jelölik. Láthatjuk, hogy minden pozíció kétszer szerepel, kivéve az 1-est, tehát minden tojás visszaváltozik, kivéve az 1-es pozícióban lévő tojást, mert annak a mintája csak egyszer változik, tehát összességében átváltozik. A kedves olvasóra bízzuk, hogy hasonló stratégiát követve 100 tojásra is találunk-e ilyen színezést, de ott háromszor kell változnia a kiszemelt tojásnak.

A fenti módszernél egyébként az sem lényeg, hogy a színezéseket milyen sorrendben csináljuk, hiszen csak az számít, hogy a végére összességében melyik tojás változik páros, illetve páratlan alkalommal. A színezés-sorozatot eltolva, azaz elforgatva a kör mentén, természetesen bármelyik más pozícióban lévő tojás átszínezése elérhető.

Ha viszont egy hosszabb színezés-sorozattal elérhető, hogy csak egy tojás mintáját átváltoztassuk, akkor lényegében bármilyen mintasorozatot el tudunk érni, mert egyesével készítjük el a mintát. Ezzel bebizonyítottuk, hogy lehetséges a dolog, viszont a gyakorlatban találhatunk a fenti algoritmusnál kevesebb lépésből álló színezést is.