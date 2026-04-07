Elkészült az ideális eszpresszó matematikai modellje

A Royal Society Open Science folyóiratban április elején megjelent tanulmány szerint az olasz-típusú kávék zamatát meghatározó paraméterek közül meghatározó, hogy milyen könnyen folyik át a víz a kávéőrleményen – írja az ausztrál Connect Sci tudományos portál.

Brit, kanadai és német kutatók 3D-s röntgen-mikrotomográfiás eljárással egy ruandai és egy kolumbiai kávéfajta 11 különböző szemcseméretű és tömörítésű őrleményét vizsgálták annak alapján, hogy adott nyomáson milyen sebességgel áramlik át rajtuk a forróvíz.

Ruandai Tumba (a, b) és kolumbiai Guayacán (c, d) fajták eltérő szemcsenagyságú őrleményeinek kísérleti mintái Forrás: Royal Society Open Science

A finomabb kávéőrlemények és a szorosabban tömörített korongok jellemzően kisebb csatornákat eredményeznek a szemek között, az alacsonyabb porozitású közeg pedig csökkenti a víz áramlásának sebességét és intenzitását. A kutatók szerint mivelaz áramlási sebesség határozza meg azt az időtartamot, ameddig egy adott vízcsepp érintkezik a kávészemcsével, így ez a paraméter határozza a fizikai és kémiai kölcsönhatások hosszát, vagyis a koffein-mennyiséget és az ízeket befolyásoló „oldható komponensek extrakciós potenciálját”.

A kutatók ezek alapján kidolgozták azt a matematikai modellt, amely „validált előrejelzéseket tesz az őrölt kávékorongok fajlagos felületére és permeabilitására”. Állításuk szerint a képletek olyan bemeneti paraméterekkel kalkulálnak, amelyeket az egyszeri baristák is használnak.