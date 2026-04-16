Megérkezett az univerzum eddigi legnagyobb háromdimenziós térképe, 47 millió galaxissal és kvazárral

Elkészült az univerzum eddigi legnagyobb háromdimenziós térképe, ami 47 millió galaxist és kvazárt tartalmaz. A sötétenergia-színképelemző műszer (DESI) öt éves égboltfelméréséből származó adatok hamarosan fényt deríthetnek arra, hogy univerzum gyorsulva tágulásáért felelős sötét energia erőssége időben változik-e.

Az arizónai Kitt Peak Nemzeti Obszervatóriumban található sötétenergia-színképelemző műszer 2021-ben kezdte meg égboltfelmérését. Az eredeti terv 34 millió galaxis és szupernehéz fekete lyukak által hajtott, extrém fényes kvazár megfigyelése volt, de a DESI a New Scientist szerint a vártnál hatékonyabbnak bizonyult – ráadásul még egy súlyos erdőtüzet is átvészelt.

„A DESI öt éves égboltfelmérése kiemelkedően sikeres volt – mondta Michael Levi, a Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratórium fizikusa. – A műszer jobban teljesített, mint vártuk. Az eredmények hihetetlenül izgalmasak. A térkép mérete és léptéke, valamint az, hogy milyen gyorsan tudtunk dolgozni, lenyűgöző”.

Az adatok, amiknek a feldolgozása még egy évig tart majd, lehetővé teszik a kutatóknak, hogy összehasonlítsák a galaxisok múltbeli és jelenlegi elrendeződését, amiből következtetni lehet majd arra, hogy a sötét energia erőssége időben változik-e.

2024-ben a DESI részleges adatai alapján komolyan felmerült a lehetősége, hogy az univerzum történetének korábbi szakaszában erősebb volt a sötét energia. Ha ez beigazolódna, akkor az univerzum távoli jövője is másként alakulna.