Megérkezett az univerzum eddigi legnagyobb háromdimenziós térképe, 47 millió galaxissal és kvazárral

Tóth András
április 16.
tudomány

Elkészült az univerzum eddigi legnagyobb háromdimenziós térképe, ami 47 millió galaxist és kvazárt tartalmaz. A sötétenergia-színképelemző műszer (DESI) öt éves égboltfelméréséből származó adatok hamarosan fényt deríthetnek arra, hogy univerzum gyorsulva tágulásáért felelős sötét energia erőssége időben változik-e.

Az arizónai Kitt Peak Nemzeti Obszervatóriumban található sötétenergia-színképelemző műszer 2021-ben kezdte meg égboltfelmérését. Az eredeti terv 34 millió galaxis és szupernehéz fekete lyukak által hajtott, extrém fényes kvazár megfigyelése volt, de a DESI a New Scientist szerint a vártnál hatékonyabbnak bizonyult – ráadásul még egy súlyos erdőtüzet is átvészelt.

Forrás

„A DESI öt éves égboltfelmérése kiemelkedően sikeres volt – mondta Michael Levi, a Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratórium fizikusa. – A műszer jobban teljesített, mint vártuk. Az eredmények hihetetlenül izgalmasak. A térkép mérete és léptéke, valamint az, hogy milyen gyorsan tudtunk dolgozni, lenyűgöző”.

Az adatok, amiknek a feldolgozása még egy évig tart majd, lehetővé teszik a kutatóknak, hogy összehasonlítsák a galaxisok múltbeli és jelenlegi elrendeződését, amiből következtetni lehet majd arra, hogy a sötét energia erőssége időben változik-e.

2024-ben a DESI részleges adatai alapján komolyan felmerült a lehetősége, hogy az univerzum történetének korábbi szakaszában erősebb volt a sötét energia. Ha ez beigazolódna, akkor az univerzum távoli jövője is másként alakulna.

