Rengeteg vizet spriccelt ki a 3I/ATLAS csillagközi objektum, miután megközelítette a Napot

70 olimpiai úszómedencét töltene meg az a víz mennyiség, amit a 3I/ATLAS csillagközi üstökös tavaly naponta kispriccelt, miután megközelítette a Napot – derül ki egy Jupiterhez tartó európai űrszonda méréseiből, amit most dolgoztak fel kutatók.

A Space.com űrkutatási portál szerdai beszámolója szerint az Európai Űrügynökség (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) űrszondája a csillagközi látogatóból távozó vízgőzt és szén-dioxid-molekulákat észlelt.

A megfigyelésekhez a kutatók az űrszonda JANUS teleszkópos kameráját, valamint MAJIS nevű látható és infravörös tartományban vizsgálódó spektrométerét használták.

3I/ATLAS a Juice űrszonda MAJIS műszerének mérésein Fotó: Juice/ESA

A 2025 novemberi mérések, amiket a szonda idén februárban tudott csak a Földre juttatni, arról árulkodnak, hogy a csillagközi üstökös magjából a megfigyelések idején másodpercenként két tonna víz távozott. „A MAJIS adatok jobban feltárják az üstökös Nap megközelítése utáni aktvitását, és olyan anyagoknak a fizikai és kémiai tulajdonságait, amik egy másik csillag körül keletkeztek több milliárd évvel ezelőtt” – mondta Giuseppe Piccioni, az olaszországi Nemzeti Asztrofizikai Intézet kutatója.

„Sokáig vártunk, de megérte. A lenyűgöző felvételek, amiket begyűjtöttünk, most először tárják fel az üstökös perihélium környéki, intenzív aktivitását – mondta Pasquale Palumbo, a JANUS műszerért felelős vezető kutató. – A 3I/ATLAS kiterjedt kómát, csóvát és különféle morfológiai struktúrákat, köztük sugarakat, anyagkilövelléseket és filamentumokat mutatott.”

A Juice, ahogy korábbi összefoglalónkban írtuk, 2031-ben érkezik meg a Jupiterhez, ahol pályára áll majd a Ganymedes hold körül.