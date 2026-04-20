Brutális földrengés után hétfőn cunamiriadót rendeltek el Japánban

7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg április 20-án, hétfőn Japán északkeleti partvidékét, a Japán Meteorológiai Intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el – írja a Reuters.

A hatóság 3 méter magas hullámokkal érkező szökőárra figyelmeztetette a lakosságot. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének (USGS) szeizmológiai szolgálata szerint földrengés epicentrumát a parttól 100 kilométerre, 10 kilométeres mélységben lokalizálták. Japán saját, nullától hétig terjedő földrengésskáláján a hétfői 5+-os erősségűnek minősül.

A Japánt 2026. április 20-án megrázó 7,4 földrengés feltételezett epicentruma (csillaggal jelölve) Fotó: USGS

Hírügynökségi értesülések szerint Aomori prefektúra volt az egyik legsúlyosabban érintett terület, a Tokió és Aomori között közlekedő nagysebességű vonat vonalán le is állították a forgalmat.

Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.

Arról még nem érkezett hír, hogy a mostani nagy erejű szeizmikus esemény bármilyen módon is érint-e a 14 év után a napokban újraindított atomreaktor működését. Korábban megírtuk, hogy miért volt annyira pusztító a fukusimai balesethez vezető 2011-es földrengés.