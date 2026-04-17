Japán újraindította a 14 éve leállított atomreaktorát, amivel az energiaválság következményeit is enyhítenék

A lakossági aggályok ellenére szerdán újra üzembe helyezték a Kashiwazaki-Kariwa erőmű 6. reaktorának teljes kereskedelmi üzemét – írja az Asahi Shimbun. A Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) tegnap indította el a Niigata prefektúrában (régiószintű közigazgatási egység) található 14 éve leállított reaktort, amire a japán tisztviselők szerint az amerikai-iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja miatt volt szükség. „Ha a 6-os reaktor folyamatosan működik, az évente körülbelül 30 százalékkal csökkentheti a Hormuzi-szoroson keresztül importált LNG mennyiségét” – mondta Ryosei Akazawa japán gazdasági miniszter egy április 14-i sajtótájékoztatón.

A TEPCO már 2020-ban bejelentette, hogy a 2011-ben Fukusimában történt atomerőmű-baleset után a 6-os és 7-es blokkok újraindítására fókuszál. A hatos reaktor újraindítását eredetileg február végére tervezték, azonban technikai problémák miatt eltolódott az újraindítása, és a TEPCO a blokkot a 2027 áprilisára tervezett ellenőrzésig tervezi üzemeltetni. Sanae Takaichi japán miniszterelnök kijelentette, hogy az atomerőművek gyorsított újraindítására fognak törekedni: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint 2023-ban az ország atomerőművei az ország villamosenergia-termelésének csupán 5,5 százalékát adták, míg 2011 előtt ez az arány 30 százalék volt.

Japán célja, hogy az ország atomenergia-ellátása 20 százalékra emelkedjen, ami a jelenleg működő 15 reaktor kétszeresét, azaz 30 atomerőmű üzembe állítását jelentené. Bár a helyi lakosság fenntartásokkal kezeli a pusztító fukusimai események után az atomenergetikai visszarendeződést, a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak is aggodalomra adtak okot. Ráadásul egyelőre a nukleáris hulladék tárolása is megoldatlan: egy helyi lakos 2025-ben egy nyilvános meghallgatáson elmondta, hogy „a Niigata prefektúra lakóira háruló kockázat túl nagy. Úgy érzem, hogy a vidéken élők életét nem veszik kellően komolyan.”