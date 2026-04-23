Jégfelhőkre bukkantak egy Jupiterhez hasonló exobolygón

Meglepő felfedezést tettek csillagászok: jégfelhőkre bukkantak egy távoli gázóriáson a James Webb űrtávcsővel, ami megkérdőjelez egyes, exobolygók légkörének viselkedését leíró modelleket.

Elisabeth Matthews, a Max Planck Csillagászati Intézet (MPIA) kutatója és kollégái a Jupiterhez hasonló Epsilon Indi Ab exobolygót figyelték meg. A tőlünk nagyjából 12 fényévre található bolygót 2018-ban fedezték fel az Epsilon Indi A csillag körül. A Jupiterhez hasonló méretű, de nála hétszer nagyobb tömegű bolygó a csillagától majdnem olyan messze kering, mint a Neptunusz a Naptól.

A kutatók az exobolygót közvetlenül észlelték a James Webb közép-infravörös detektorával, a MIRI-vel. A mérés alapján a bolygó felsőlégkörének hőmérséklete -70 és +20 Celsius-fok között lehet, vagyis melegebb, mint az ebben a tartományban -130 fokos Jupiter. A különbségért a bolygókeletkezésből visszamaradó hő felel, de néhány milliárd év múlva az Epsilon Indi Ab a csillagától való távolsága miatt hidegebb lesz a Jupiternél is.

A mostani megfigyeléseknek egy 2024-ben készült felvétellel történő összehasonlításából meg tudták állapítani, hogy mennyi ammónia molekula található a bolygó légkörében. A várakozásuk a bolygó jellemzői alapján az volt, hogy légköre sok ammóniát tartalmaz, de az Astrophysical Journal Letters folyóiratban szerdán közölt méréseik az előre jelzettnél kevesebb ammóniát mutattak ki.

Ennek hátterében szerintük a bolygó légkörében található, vastag, de egyenletlen eloszlású vízjégfelhők állnak, amik a földi cirrus felhőkhöz hasonlóak – ami arra utal, hogy az Epsilon Indi Ab légköre komplexebb a vártnál.

„A JWST végre lehetővé teszi, hogy a Naprendszerünkben lévőkhöz hasonló bolygókat vizsgáljunk. Ha földönkívüliek lennénk, és néhány fényévvel arrébbról tekintenénk a Nap felé, a JWST lenne az első teleszkóp, ami lehetővé tenné a Jupiter részletes vizsgálatát” – mondta Matthews.

A Nancy Grace Roman űrteleszkóp, amit idén szeptemberben tervez indítani az amerikai űrügynökség, még tisztább képet adhat az Epsilon Indi Ab vízjég felhőiről. Matthews és munkatársai addig is még több, hideg Jupiter típusú exobolygót kívánnak megvizsgálni a James Webbel.