Akik több koffeines kávét isznak, kevesebbet szoronghatnak

A kávé nemcsak élénkít, hanem képes pozitívan befolyásolni a bél-agy tengely működését is, ami alacsonyabb stressz szintet és jobb hangulatot eredményezhet – írják a kutatók a Nature Communications folyóiratban megjelent friss tanulmányban. Az írországi University College Cork (UCC) vezető kutatóközpontjának, az APC Microbiome Ireland kutatói először vizsgálták meg, hogy hogyan lép kölcsönhatásba a kávé az emésztőrendszert és az agyat összekötő kommunikációs hálózattal.

A kutatók a vizsgálathoz 31 rendszeres kávéfogyasztó egészségügyi eredményeit hasonlították össze 31 olyan résztvevőével, akik nem isznak kávét. A résztvevők pszichológiai felméréseket töltöttek ki, nyomon követték étrendjüket és koffeinbevitelüket, valamint széklet- és vizeletmintákat adtak, hogy a tudósok elemezhessék a bélbaktériumok és az érzelmi állapot változásait. A kutatásban azokat tekintették kávéfogyasztónak, akik az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által biztonságosnak és mérsékelt mennyiségnek tartott napi 3-5 csésze kávét isznak. A kísérlet elején a kávéfogyasztóknak két hétre abba kellett hagynia a kávéivást, amely időperiódusban a kutatók továbbra is gyűjtötték az alanyok egészségügyi információit. Ezután fokozatosan visszavezették étrendjükbe a kávét úgy, hogy a résztvevők nem tudták, hogy koffeines, vagy koffeinmentes folyadékot isznak-e.

A két hét kávémegvonás után a kutatók jelentős változásokat figyeltek meg a bélmikrobák anyagcsere-termékeiben, majd a kávé visszavezetése mindkét csoportban javította a hangulati mutatókat. A kísérlet eredményeként kiderült, hogy a koffeinmentes kávé a koncentrációt és a memóriát is javította, míg a koffein a figyelmet és éberséget fokozta, valamint csökkentette a szorongást. A kutatók a kávéfogyasztó résztvevők szervezetében az „Eggerthella” és a „Cryptobacterium curtum” szintje magasabb volt, mint a kávét nem fogyasztó alanyoknál: ezek a mikrobák felelnek az emésztőrendszer savtermelésében és az epesav-szintézisben, ami segíthet a káros baktériumok és fertőzések elleni védelemben. A kutatók szerint a hatások hátterében nemcsak a koffein, hanem más bioaktív vegyületek, például polifenolok állhatnak.

