A művészettel való ismerkedés lassítja az öregedés folyamatát

Egy múzeum vagy galéria meglátogatása, illetve a kreatív alkotás olyan tevékenységek, amelyek lassítják az öregedést, állítják a University College London (UCL) kutatói. Először sikerült összefüggést találni a művészeti tevékenységben való részvétel, a művészeti befogadás élménye és a jobb egészségi állapot, a biológiai fiatalság megőrzése között – írja a kutatásról beszámoló Guardian. A brit kutatás három és félezer felnőtt adatai alapján készült és eredményeit az Innovation in Aging című folyóiratban publikálták.

„A művészetek biológiai szinten is hatással vannak az egészségre”– kommentált a lapnak Daisy Fancourt, a UCL társas-biológiai viselkedéskutató csoportjának vezetője. Szerinte a művészeti és kulturális aktivitást is az egészségmegőrzés részeként kellene elismerni, hasonlóan a testmozgáshoz. Fontos ugyanakkor, hogy a lassabb öregedés nem jelenti azt, hogy valaki hosszabb ideig is él.

Millo és Christian Boehmer (jobbra) munkái a pécsi m21 galéria Street Up c. kiállításán, 2024-ben Fotó: Tóth László

A résztvevőknél vérminták segítségével becsülték meg a biológiai életkort és az öregedés ütemét. Ezen kívül arról kérdezték őket, milyen gyakran vettek részt művészeti jellegű aktivitásokban, illetve jártak művészeti kiállításokon, kulturális eseményeken, örökségi helyszíneken, múzeumban, könyvtárban vagy levéltárban.

Azoknál, akik a leggyakrabban vettek részt művészeti tevékenységekben, a biológiai öregedés lassulása a legerősebb volt. Azoknál, akik legalább hetente részt vettek ilyenfajta tevékenységekben, körülbelül 4 százalékkal lassult az öregedés folyamata, míg a havi rendszerességű részvétel 3 százalékos lassulással járt.

Akik legalább hetente végeztek művészeti tevékenységet, átlagosan egy évvel fiatalabbak biológiailag azokhoz képest, akik ritkán foglalkoztak ilyesmivel. A művészetek nyújtott előny olyan mértékű, hogy a kutatók szerint összehasonlítható a dohányosok és a leszokott dohányosok közötti különbséggel.

