Mark Zuckerberg jótékonysági szervezete egy gyógyszerkutatást segítő AI-világmodellt mutatott be

A Meta vezérigazgatója és felesége, Priscilla Chan jótékonysági vállalkozása, a Biohub szerdán mutatta be a fehérjebiológiai világmodelljét, amivel felgyorsítanák a gyógyszerkutatást – írja a Reuters. A jótékonysági szervezet szerint az evolúciós léptékű modellezés (ESM) negyedik generációjára épülő új eszköz az evolúció által létrehozott fehérjeszekvenciákból tanul, majd ezt a tudást a fehérjebiológia megértésére használja fel.

„Ellenőriztük a modell képességeit, és számos előrejelzését validáltuk immunológiai betegségek és daganatos esetek kapcsán is… Nagyon ígéretes. Reméljük, hogy amint ezek a modellek elérhetővé válnak, mások gyorsan átveszik őket, hogy megoldják azokat a problémákat, amelyeket a laborban tapasztalnak” – mondta Chan a Reutersnek. A Biohub világszintű modellje nyílt forráskódú AI-modellekből áll: ezeket a modelleket a kutatók új fehérjekötők (ezek segítenek a gyógyszer hatóanyagok hatásosságában) tervezésére használták rákos és immunológiai célpontokhoz, amelyek laboratóriumi tesztekben hatékonyan újraaktiválták az immunsejteket.

Ráadásul a házaspár jótékonysági kezdeményezése az AI-eszköz népszerűsítését is sürgeti: Alex Rives, a Biohub tudományos vezetője a Reutersnek elmondta, hogy „számos különböző szervezettel működünk együtt, amelyek biológiai elemző platformokat biztosítanak, és a modellek ott is elérhetők lesznek. Emellett van egy biohub.ai platformunk is, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy a modelljeinket a szervereinken használják. Ennek érdekében számítási krediteket biztosítunk a kutatóknak”. A házaspár 2015 óta több mint 7 milliárd dollárt fordított jótékony célokra, és azt is vállalták, hogy életük során a Meta-részvényeik 99 százalékát eladományozzák.

