A szúnyogok képesek rászokni az egyik legismertebb szúnyogriasztóra

Egy új kutatás szerint a világszerte használt Deet nevű rovarriasztó vonzóvá válhat a szúnyogok számára, ha azt a táplálkozással kapcsolják össze.

A Deet – teljes nevén N,N-dietil-meta-toluamid – az egyik leghatékonyabb szúnyog- és kullancsriasztó hatóanyag. Egy új tanulmány szerint azonban – ahogy Pavlov kutyái megtanulták összekapcsolni a csengő hangját az étellel – a szúnyogok képesek megtanulni, hogy a Deet jelenléte vérforrást jelezhet.

„Sokáig úgy hittük, hogy a rovarriasztók a kémiai tulajdonságaik miatt működnek: vagy mérgezőek, vagy kellemetlenek a szúnyogok számára, ezért elriasztják őket, illetve megakadályozzák, hogy érzékelni tudják az embereket” – magyarázza Claudio Lazzari, a Journal of Experimental Biology folyóiratban publikált tanulmány egyik szerzője.

Korábbi kutatások már jelezték, hogy a szúnyogokat kevésbé zavarta a Deet az első találkozás után, de ennek oka eddig nem volt világos. A kutatók először azt figyelték meg, hogyan próbálnak a befogott szúnyogok megcsípni egy meleg vért tartalmazó zacskót, amelyet azonban nem tudtak teljesen elérni. Azoknak a szúnyogoknak a 60 százaléka, amelyek Deet jelenlétében jutottak meleg vérhez, később már pusztán a Deet hatására is csípési kísérleteket mutattak. A „kiképzés” nélküli szúnyogoknak csak 17 százaléka reagált így.

Egy másik kísérletben a kutatók azt találták, hogy azoknak a szúnyogoknak csaknem 60 százaléka, amelyek korábban Deet jelenlétében táplálkoztak vérrel, később megpróbáltak megközelíteni és megcsípni egy kutatót, akinek Deet volt a kezén. Nina Stanczyk, az ETH Zürich kutatója így kommentált: „A szúnyogokról tudjuk, hogy lenyűgöző tanulási képességeik vannak, de az, hogy egy ilyen erős riasztó szagot képesek az élelemmel összekapcsolni, majd később rászokni, fontos felismerés a jövőre nézve”.

