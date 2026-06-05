Az új Android-frissítés felismeri a hamis hívásokat és a hangutánzó csalásokat

A Google júniusi Android-frissítésének egyik legfontosabb újdonsága egy új csalásfelderítő rendszer, amely a deepfake jellegű csalásoktól is megvédhet. Segíthet az úgynevezett megszemélyesítéses telefonos csalások (impersonation scams) elleni védekezésben, írja az Ars Technica.

Az AI segítségével működő hangklónozó technológiák egyre fejlettebbek, így ma már előfordulhat, hogy egy csaló olyan hitelesen utánozza egy családtag, barát vagy kolléga hangját, hogy azt még az ismerősök is nehezen tudják megkülönböztetni az eredetitől. A leghatékonyabb deepfake csalások közül sok a névjegyek telefonszámának meghamisítására épül, így amikor a telefon csörög, a hívás valódinak tűnik. Az áldozatokat ezután egy rendkívül hitelesen rekonstruált hang fogadja, amely sürgős pénzügyi segítséget kérő történetet ad elő. Az amerikai Federal Trade Commission (FTC) adatai szerint az ilyen jellegű csalások 2024-ben közel 3 milliárd dollár veszteséget okoztak az Egyesült Államokban.

A Google csalóhívás-felismerő funkciója minden olyan telefonon elérhető lesz, amelyen legalább Android 12 fut, de három Google-alkalmazás telepítése szükséges hozzá: a Phone by Google, a Contacts és a Google Messages. A hamis hívásokat felismerő funkció titkosított háttérkommunikációt kezd a hívott fél telefonja és annak a valódi személynek a telefonja között, akinek a személyazonosságát a csalók megpróbálják használni.

Amennyiben mindkét készüléken legalább a 2021-ben megjelent Android 12 fut, és a Phone by Google alkalmazást használják, akkor az ismerős telefonja egy végpontok közötti titkosítással (end-to-end encryption) védett megerősítő jelet küld a fogadó félnek, amely igazolja, hogy a hívás valóban tőle származik.

Ha ez a megerősítés hiányzik, az arra utalhat, hogy valaki meghamisította (spoofolta) az illető telefonszámát, és a kijelzőn megjelenő név ellenére nem a valódi személy hív. Ebben az esetben a rendszer figyelmeztet, hogy a hívó fél személyazonossága nem hitelesített.

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