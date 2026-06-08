Fogós kérdés a fürdőszobában

A tubus egyik vége tökéletes kör, a másik vége egy szakasz, aminek a hossza a kör kerületének fele. A kettő között jó közelítés az, hogy a keresztmetszet mindehol egy futópályagörbe (lásd az indoklást az első tippnél), aminek a kerülete a kör kerületével megegyező.

Minden keresztmetszeti réteget szétválaszthatunk egy téglalapra és a téglalap két végén lévő félkörre. Ha ilyen módon felvágjuk a tubust az alábbi ábra szerint, akkor középen kapunk egy tetraédert, a két szélén pedig fejjel lefele ferde félkúpokat.

Ha a kúpok rétegeit vízszintesen elcsúsztatjuk, attól a térfogat nem fog változni, és a két kék részből ilyen módon össze tudunk állítani egy kúpot. A kúp térfogata pedig az ugyanolyan alapterületű és ugyanolyan magas henger térfogatának harmada.

A középső narancs színű tetraédert is még két részre vághatjuk egy hosszanti vágással az alábbi módon. A vágási felület egy magas háromszög, aminek a magassága a tubus hossza (H), a rövid oldala pedig a kör átmérője (D), tehát a területe D·H/2.

A függőleges vágási felületre viszont merőleges a lehegesztett él, ha tehát a kettévágott tetraédert eldöntjük úgy, hogy a vágási felület legyen az alapja, akkor a lehegesztett él fele lesz ennek a fél tetraédernek a magassága. A lehegesztett él hosszának fele D·π/4, amiből tehát a fél tetraéder térfogata: [D·H/2]·[D·π/4]/3, a teljes tetraéder térfogata pedig ennek a kétszerese, azaz D2·H·π/12. Ez viszont pont ugyanannyi, mint a kúp térfogata, Összességében tehát a tubus teljes térfogata a henger térfogatának 2/3 része.