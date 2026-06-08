Jövőre már lehet internetezni a Wizz Air gépein

A Wizz Air bejelentette, hogy 2027-től fokozatosan bevezeti a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatását a flottájában. A bejelentés szerint az utasok repülés közben is gyors, megbízható wifit kapnak majd – akár 10 kilométeres magasságban is. A Ryanair és az easyJet, a Wizz Air legközelebbi diszkont vetélytársai, egyelőre nem terveznek hasonlót: a Ryanair kifejezetten visszautasította a Starlink bevezetését az ezzel járó többletsúlyra és plusz üzemanyag-felhasználásra hivatkozva, az easyJet pedig még nem jelezte ilyen szándékát.

A Starlink a SpaceX által üzemeltetett, alacsony Föld körüli pályán keringő műholdkonstelláció, amelynek legfőbb előnye a hagyományos fedélzeti wifinél jóval kisebb késleltetés és nagyobb sebesség. Miközben a korábbi, geostacionárius műholdak 35 ezer kilométer magasságból sugároznak – ami 600 milliszekundumos késleltetést okoz –, a Starlink-műholdak mindössze 550 kilométerre keringenek a Föld felett, így az összeköttetés nagyjából otthoni szélessávú élményt nyújt. A technológia az elmúlt két évben söpört végig a légiiparban: az amerikai Hawaiian Airlines volt az első nagy légitársaság, amely bevezette, majd sorra csatlakoztak a Southwest, az Alaska Airlines, a British Airways és az IAG-csoport tagjai is.

Magyarországról nézve a Wizz Air lépése valóban egyedülálló a diszkont szegmensben, ám a hagyományos légitársaságok körében már régebb óta tart a folyamat. A Lufthansa-csoport – amelyhez az osztrák Austrian Airlines is tartozik, és amely szintén közlekedik Budapestről – 2026 januárjában jelentette be, hogy mind a közel 850 repülőgépére felszereli a Starlinket; a telepítés 2026 második felétől indul, és a tervek szerint 2029-ig fejeződik be. A British Airways szintén elindult ezen az úton, bár a nyári menetrend miatt egyelőre lelassult a tempó.

A Wizz Air bejelentése arról nem tesz említést, hogy a Starlink-hozzáférést beépítik-e a jegyárakba, ahogy azt a hagyományos légitársaságok teszik, vagy extra profitforrásként, külön megvásárolható csomagként értékesítik majd.