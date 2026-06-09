Egy 203 éves margitszigeti platán lett Budapesten a Tudomány Fája

A gróf Széchenyi István felajánlása nyomán 1825-ben alapított, májusban bicentenáriumi közgyűlésén új elnököt választó Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) szinte egykorú az a platán, amely 2026. június 9-től „A Tudomány Fája” cím különböztet meg a Margitszigeten álló évszázados fatársaitól.

Az Akadémia és Budapest Főváros Önkormányzata a Tudománybarát Település Mozgalom égisze alatt kezdeményezte a budapesti Margitszigeten, a Szabadtéri Színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében álló, rendszertanilag a közönséges vagy juharlevelű platán (Platanus x acerifolia) fajhoz sorolt matuzsálem „kinevezését”.

A 203 éves margitszigeti platán Fotó: Szigeti Tamás/ MTA

Az MTA keddi közleménye szerint a Budapest tudománybarátságát, a főváros és az Akadémia együttműködését nem a mozgalom hagyományainak megfelelően ültetett facsemete, hanem az „impozáns ősplatán szimbolizálja”.

A kedd kora délelőtti névadót a bicentenáriumi tisztújító közgyűlést követően leköszönő korábbi MTA-elnök Freund Tamás, a májusi megválasztása után elnöki ciklusát június elején megkezdő Pósfai Mihály és Karácsony Gergely főpolgármester közösen celebrálta.

Balról jobbra: Freund Tamás, Karácsony Gergely és Pósfai Mihály a Tudomány fájának árnyékában 2026. június 9-én a budapesti Margitszigeten Fotó: Szigeti Tamás/ MTA

A platán tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható: