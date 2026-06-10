Itt az első előzetes a Social Network folytatásához, pszicho-Zuckerberggel és a Facebook sötét oldalával

Október 8-án érkezik a magyar mozikba a 2010-es Facebook-film (The Social Network) folytatása, The Social Reckoning címmel, amihez most az első előzetest is kiadták. Bár a Facebook alapítását és korai éveit feldolgozó első részt rendező David Fincher nem tér vissza, a helyére az az Aaron ült be, aki mind a két film forgatókönyvéért felelt – az elsőért Oscar-díjat is kapott.

A film a Facebook-akták néven elhíresült botrányra épül: a Wall Street Journal 2021-es cikksorozata kiszivárgott belső dokumentumok alapján bizonyította, hogy a Facebook maga is tisztában volt azzal, milyen károkat okoz a platformja, különösen a tinédzsereknek és a fejlődő országoknak. A film másik fő karaktere így a szivárogtató, Frances Haugen lesz, akit a friss Oscar-díjas Mikey Madison (Anora) alakít.

Mark Zuckerberget viszont már nem Jesse Eisenberg alakítja, aki korábban elmondta, hogy „kinőtte” a szerepet, és nem szívesen bújna újra a cégvezető bőrébe – a Social Network sikere óta sokan máig Zuckerbergre asszociálnak a színészről. Helyette a Succession (Utódlás) egyik főszereplője, Jeremy Strong játssza a Facebook/Meta vezérét, akit az előzetesben a kongresszusi meghallgatásokra készítenek fel, és még egy kisebb dühkitörését is láthatjuk („Elég! Az emberek itt értik, hogy amikor azt mondom, hogy nem, ott vége a vitának!”). A trailerben feltűnik még többek között a WSJ újságírója, Jeff Horwitz szerepében A mackóból (The Bear) ismert Jeremy Allen White, illetve a Charlie nevű, válságtanácsadó-szerű karaktert alakító Bill Burr is.

Az előzetesből kiderülnek Haugen eredeti szándékai, miszerint nem ártani akart a Facebooknak, hanem segíteni a cégnek, hogy jó útra térjen. A nő, aki 2021-es felmondása előtt két évet töltött a cégnél termékmenedzserként, máig aktívan kampányol a közösségi média szabályozásáért, míg a már Meta néven működő Facebookot idén márciusban történelmi ítéletben büntették 375 millió dollárra a gyermekek elleni visszaélések miatt – ezt Haugen is óriási fejleményként értékelte, de figyelmeztetett, hogy ezzel nincs minden elrendezve.

A Social Reckoningről 2026-os filmajánlónkban is írtunk: