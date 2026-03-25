Történelmi ítélet: 375 millió dollárt kell fizetnie a Metának gyermekek elleni visszaélések miatt

Egy új-mexikói esküdtszék történelmi döntésben 375 millió dollár megfizetésére kötelezte a Metát, miután megállapította, hogy félrevezette a felhasználókat platformjai biztonságáról, és lehetővé tette többek között gyermekek szexuális kizsákmányolását is. Ez az első alkalom, hogy egy esküdtszék közvetlen felelősséget állapít meg a techóriásnál a platformján okozott károk miatt.

A pert Raúl Torrez új-mexikói főügyész indította két évvel ezelőtt, részben a Guardian hosszú oknyomozása alapján, amely során feltárták, hogy a Facebook és az Instagram egyes szegletei gyakorlatilag piactérré váltak a gyermekek szexuális kizsákmányolásában érdekelt bűnözők számára. Az esküdtszék a maximálisan kiszabható, jogsértésenként 5000 dolláros bírságot alkalmazta, amely összesen 375 millió dollárra rúg.

A per során bemutatott belső dokumentumok szerint a vállalat vezetői már korábban tisztában voltak a platformokon jelentkező kockázatokkal, mégis figyelmen kívül hagyták a szakértői és belső figyelmeztetéseket. A bíróság előtt szóba került az úgynevezett „Operation MetaPhile” fedett nyomozás is, amely során 2024-ben három férfit is letartóztattak, miután a platformokon keresztül próbáltak becserkészni kiskorúakat.

A hatóságok szerint ugyanakkor a Messenger-üzenetek titkosításának lehetősége alaposan megnehezítette az ilyen ügyek felderítését, míg a Facebookon és az Instagramon bevezetett AI-alapú moderálás miatt havonta több ezer olyan bejelentés érkezik a bűnüldözőkhöz, amivel nem tudnak mit kezdeni, vagy amit teljesen félreértelmeztek a Meta AI-eszközei, ami óriási zajt generál az esetek kivizsgálása során.

A Mark Zuckerberg vezette vállalat fellebbez az ítélet ellen, ugyanis állításuk szerint jelentős összegeket fordítottak a fiatalok védelmére, és folyamatosan fejlesztik biztonsági rendszereiket. Az ügy azonban ezzel még nem zárult le: májusban újabb tárgyalási szakasz kezdődik, ahol további pénzbírságokról és a Meta platformjainak kötelező átalakításairól dönthetnek. A szakértők szerint az ítélet precedenst teremthet, és újabb perek hullámát indíthatja el a közösségimédia-cégek ellen világszerte.

