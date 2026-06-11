Nukleáris hűtőberendezésekkel válhat fenntarthatóbbá az AI-adatközpontok üzemeltetése

Olyan vízmentes hűtőrendszert tesztel a hatalmas méretű adatközpontok hűtésére az amerikai Ferveret startup, amely a nukleáris reaktorokban használt eljárásokon alapul. A fenntartható hűtés kérdése egyre akutabb problémává válik: az USA-ban például az évtized végére az adatközpontok az ország teljes villamosenergia-felhasználásának 9-17 százalékát tehetik ki. Ráadásul jelenleg az adatközpontok villamosenergia-fogyasztásának körülbelül egyharmadát az AI-modelleket futtató chipek hűtése teszi ki – írja közleményében a Massachusettsi Műszaki Egyetem.

A startupot Matteo Bucci, az MIT Nukleáris Tudományok és Mérnöki Tanszékének professzora és Reza Azizian, az MIT korábbi nukleáris mérnöki kutatója alapította: „rendszerünk lehetővé teszi erősebb chipek üzemeltetését, segít jelentősen csökkenteni az energiaveszteséget az adatközpontokban, és mindezt nulla vízfogyasztás mellett valósítja meg” – idézi a MIT közleménye a kutatót. A cég úgynevezett adaptív fázishűtési (APC) rendszere abban különbözik más folyadékhűtési eljárásoktól, hogy sokkal kisebb buborékokat hoz létre a szerver felületén, amelyek gyakrabban válnak le, így felgyorsítják a hőátadást.

Az eddig használt hűtési módszerekkel ellentétben a startup egy olyan alacsony forráspontú folyadékot használ, ami nem tartalmaz mérgező PFAS „örök vegyi anyagokat” sem. A 2021-ben alapított Ferveret a hagyományos, nagy merítéses hűtőtartályok helyett a rendszer a nukleáris reaktorokból ismert alulhűtöttforrás folyamatára épül. „A legtöbb merítéses hűtési megoldás nagy tartályokat használ, amelyekbe a szervereket helyezik. Mi kisebb, moduláris, rácsra szerelhető hűtési megoldást kínálunk, amely alkalmazkodik a jelenlegi infrastruktúrához, így könnyebben bevezethető” – mondta Azizian a MIT-nek.

A technológiát egy olyan vezérlőszoftver egészíti ki, ami az érzékelők valós idejű adatai alapján optimalizálja a működést és csökkenti az energiafogyasztást. A víz nélküli hűtőrendszer ráadásul a világ olyan régióiban is alkalmazható lenne, ahol „van napenergia, de nincs elegendő víz a hűtéshez” – mondta Azizian. Az új eljárás széleskörű bevezetése még várat magára, de a Ferveret már olyan nagy felhőszolgáltató vállalatokkal folytat tárgyalásokat, mint az Nvidia.