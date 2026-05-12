Rengeteg vizet fogyasztott Georgiában egy AI-adatközpont anélkül, hogy fizetett volna érte

Az Egyesült Államok egyik legnagyobb adatközpont-fejlesztése Georgia államban közel 30 millió gallon (több mint 113 millió liter) vizet használt el anélkül, hogy fizetett volna érte. Eközben a közeli területeket aszály sújtja és a lakosságot arra szólították fel, hogy korlátozza vízfogyasztását. Erről a Politico cikkére hivatkozva számol be a Ars Technica.

A Georgia állambeli Fayette megye közműszolgáltatója azt találta, hogy a Quality Technology Services (QTS) létesítményének két ipari vízcsatlakozása volt, amelyeket nem ellenőriztek megfelelően. Az egyiket a közműszolgáltató tudta nélkül telepítették, a másik pedig nem kapcsolódott a vállalat elszámolási rendszeréhez, ezért nem is számlázták ki a fogyasztást. A lakosság azonban észlelte a nyomáscsökkenést, amely a megugrott vízfogyasztás miatt következett be.

A QTS végül körülbelül 150 ezer dollárt fizetett a vízért, de úgy tűnik, egyéb következménnyel nem kell számolnia amiatt, hogy túllépte az adatközpont tervezési folyamatában meghatározott vízhasználati korlátot. A megye a lakosok felháborodása ellenére nem szabott ki bírságot a QTS-re, részben, mert a megyei hivatalos saját magukat hibáztatták az ügy miatt.

A megye épp most áll át az elavult vízóra-rendszeréről egy új, intelligens, felhőalapú rendszerre, amelynek célja, hogy könnyebbé tegye a szivárgások és más váratlan vízveszteségek nyomon követését. Ugyanakkor azért sem vették észre a megugró vízhasználatot, mert munkaerőhiánnyal küzdenek: egyetlen dolgozó van a megyében, aki a mérőórák ellenőrzését végzi.

A QTS az Ars Technicának azt nyilatkozta, hogy „hamis és pontatlan” az állítás, amely szerint a létesítmény „nem megfelelő módon használt volna vizet”. „Miután a számlázási problémát jelezték, a QTS minden díjat kifizetett” – közölte a vállalat. James Clifton ügyvéd és aktivista, aki közérdekű adatigényléssel tárta fel a QTS körüli botrányt, a Politicónak azt mondta, felháborítja, hogy a QTS nem néz szembe semmilyen következménnyel pusztán azért, mert a megye „első számú ügyfele”.

Az Egyesült Államok AI-iparágával kapcsolatos növekvő vízigény éppen akkor jelentkezik, amikor az ország elöregedő vízrendszereit kellene korszerűsíteni.

Az Ars Technica az Information riportját idézve hozzáteszi, hogy az AI-hoz kapcsolódó vízfelhasználás nem csak az adatközpontok esetében jelent problémát - amelyek egyébként folyamatosan keresik a vízigény csökkentésének és az újrahasznosítás módjait. Az AI vízigénye sokkal nagyobb a félvezetőgyárakban, valamint a chipgyártást és számítástechnikát ellátó erőművekben, mint magukban az adatközpontokban.

