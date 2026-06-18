A robotporszívótól a drónfutárokon át a robotokat javító robotokig

Végéhez közeledik a Qubit Nagy Tavaszi Kártyajáték-fejlesztő Versenye. Az idei téma a robotika volt, ami alaposan megmozgatta a résztvevők fantáziáját. A felhívásra összesen 33 pályamű érkezett be az ország minden tájáról. A pályázók tábora is annyira sokszínűnek bizonyult mint maguk a játékok: a gyakorlott tervezőtől kezdve a matematikusokon és informatikusokon át egészen a lelkes általános iskolás diákokig mindenféle korosztály és hivatás képviseltette magát.

A háromtagú zsűri nehéz feladat előtt állt, hiszen a bőséges felhozatalból ki kellett választani azt a 20 játékot, amelyek eljuthatnak a nyilvános bemutatóra, az ELTE IK Mesterséges Intelligencia Tanszékének szervezésében megvalósuló, ingyenesen látogatható Robotrandi nevű robotikai családi napra. A rendezvényen az expo tér mellett tehát 20 asztal várja majd a látogatókat, ahol a vendégek élőben is kipróbálhatják majd a játékokat.

Néhány robot, amikkel találkozni lehet a Robotrandin: az UNEXMIN Georobotics Kft. víz alatti robotja, (balra) az INFUZE Robotics Unitree márkájú humanoid robotja (középen), az Enjoy Robotics Eva nevű robotja, ami előadást is tart június 20-án.

A zsűri már meghozta ugyan a maga döntését, a Közönségdíj kiosztása azonban a játékokat kipróbáló vendégeken múlik majd. Érdemes a véleményezésben részt venni, mert a tesztelők között két darab GiiKER Smart Four okostársasjáték kerül majd kiosztásra és kisorsolásra az ELTE IK jóvoltából. Ha pedig megunja az ember a játékokat, akkor rengeteg program várja még az egész családot. Robotikai témájú ismeretterjesztő előadások követik egymást a nap folyamán végig, lehet tanulni drónvezetést, meg lehet ismerkedni víz alatti, négylábú vagy épp humanoid robotokkal, esetleg be lehet ülni egy workshopra.

Amikor a kártyapakli mellé egy egész bányászható aszteroida is társul

A verseny kiírása alapvetően kártyajátékokra fókuszált, de a játéktervezők egy része kifejezetten tág keretek között értelmezte ezt a fogalmat. Számos prototípus érkezett, amelyekben a lapok mellett játéktáblák, halomnyi tokenek, dobókockák vagy éppen különböző figurák is helyet kaptak.

A tematikát tekintve a legnépszerűbb motívumnak egyértelműen a robotszerelés bizonyult. A pályaművek jelentős része épült arra a mechanikára, hogy a játékosoknak különböző alkatrészekből (végtagokból vagy funkcionális egységekből) kell működőképes gépeket összeállítaniuk.

Szalkári Zoltán RoboCraft című robotépitő kártyajtákának néhány lapja Illusztráció: Szalkári Zoltán

A játékok típusában és a használt mechanikákban viszont nagy változatosság volt. A 33 játék áttekintése során szinte minden klasszikus társasjátékos mechanika előkerült. Voltak szettgyűjtögetős, tablóépítős, útvonaltervezős, programozós, gyorsasági, titkos szerepes, kooperatív, harci és párbajjátékok, sőt még kvízjátékot is kaptunk.

Kiemelkedő és különleges tematikák

Külön dicséret illeti azokat a pályaműveket, amelyek képesek voltak túllépni a sablonokon, és a robotikát egyedi, friss nézőpontból közelítették meg. Ilyen volt például Eredics Viktor Robofix Ltd. című játéka, amelyben robotok javítanak robotokat, vagy Kara Dávid és Nemesházi Ádám Biobot című alkotása, amiben élő szövetek és fémek szimbiózisa állt a középpontban, miközben technikai megoldásnak is egy egyedi megoldást választott: áttetsző, egymásra helyezhető kártyalapokkal operáló tablóépítést.

Karakterkártyák Kara Dávid és Nemesházi Ádám Biobot című játékából Illusztráció: Kara Dávid és Nemesházi Ádám

Kifejezetten örültünk annak is, amikor egy koncepció valós problémákat vitt a játékasztalra. Gősi Katalin Drónfutárok című játéka például a drónos csomagkiszállítással járó logisztikai kihívásokat igyekezett a játékasztalon modellezni. Szintén pozitívumként értékeltük, ha egy alkotás tudatosan informatív és oktató jellegű kívánt lenni, mint Dr. Pásztor Szabolcs Robot System Architect című játéka, amely a modern mérnöki fejlesztési szemlélet bemutatását célozta.

No de arra vagyunk a leginkább kíváncsiak, hogy nektek mi tetszik a legjobban. Gyertek el tehát június 20-án az ELTE lágymányosi kampuszára, és próbáljátok ki ti is a prototípusokat! A játékok tesztelése délelőtt 10:30-tól egészen délután 3 óráig tart.

A díjazottak nyereményeit az INFUZE Robotics, a MystIQueRoom, a Pesti Színház, a Light Art Museum Budapest és az ELTE Informatika Kar ajánlotta fel, amit ezúton is hálásan köszönünk nekik.