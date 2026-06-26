Nincs magyarországi projekt az Európai Kutatási Tanács több mint háromszáz díjazottja között

Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) nyilvánosságra hozta, mely európai projektek részesülnek az Advanced Grantnek nevezett támogatásban.

A pályázati felhívásra rekordszámú, összesen 3329 pályázat érkezett, ami 31 százalékos növekedést jelent a tavalyi 2534 pályázathoz képest. A benyújtott pályázatok 9,6 százaléka nyert támogatást, az összesen 838 millió eurós programban. Becslések szerint ezek a támogatások több mint 3000 új munkahelyet teremtenek a támogatott projektek keretében. A díjazott projektek az Európai Unió 24 tagállamának intézményeiben, illetve néhány társult ország egyetemein és kutatóközpontjaiban valósulnak majd meg.

A legtöbb támogatást az Egyesült Királyságban működő intézmények nyerték el (62), ezt követi Németország (46), Svájc (32), Spanyolország (29) és Franciaország (26). A nyertesek között 52 német, 45 brit és 29 olasz kutató van, emellett további 30 különböző nemzetiség képviselői is támogatásban részesültek. Magyarországi projekt nincs a díjazottak között. Egy magyar kutató, Fodor Éva a bécsi CEU színeiben nyert el támogatást a Gender, Care and Reproduction: How do illiberal leaders transform

society? című kutatási projekttel.

Az ERC Advanced Grant támogatások tapasztalt, vezető kutatók számára teremtenek lehetőséget arra, hogy nagyszabású kutatási projekteket valósítsanak meg, amelyek jelentős tudományos áttörésekhez vezethetnek. A támogatások az Európai Unió Horizon Europe kutatási és innovációs programjának keretében valósulnak meg.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: