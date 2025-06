Ellenzi a kutatási hálózat szétzilálását a Lendület- és ERC-kutatócsoport-vezetők közös állásfoglalása

„Mi, alulírott Lendület- és ERC-kutatócsoport-vezetők, akik részben a Lendület-program támogatásával pályázhattunk sikeresen az Európai Kutatási Tanács (ERC) legrangosabb támogatásaira, mély aggodalommal figyeljük a humán tudományokkal foglalkozó négy HUN-REN kutatóközpont (BTK, NYTK, KRTK, TK) ELTE-hez történő csatolásának előkészületeit”

– áll abban az Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett hétfői nyílt levélben, amelyet június 22-én vasárnap estig közel száz nemzetközileg ismert és elismert magyar természet- és társadalomtudós írt alá.

A legrangosabb Lendület- és ERC-kutatócsoportok vezetőinek egyöntetű meggyőződése, hogy a legújabb át-, illetve kiszervezés „súlyosan sértené a Széchenyi István által 200 éve alapított Magyar Tudományos Akadémiától 2019-ben elcsatolt kutatóhálózat versenyképességét, teljesítményét és integritását”, ezzel éppen azokat a nemzeti kultúra megőrzését célzó kutatásokat sodorná veszélybe, amelyek ápolására a tudományos testületet egykor létrehozták.

Az aláírók szerint az érintett kutatóközpontok főigazgatóinak és kutatóinak állásfoglalása, az MTA nyilatkozata, továbbá a HUN-REN Irányító Testületében (IT) pénteken lezajlott heves viták és számos IT tag lemondása is jelzi, hogy a lépés komoly ellenállásba ütközik. A betagozás nemcsak a humán tudományok integritását veszélyezteti, állítják, hanem az egyetem nemzetközi megítélését is rontja, ráadásul az ELTE és a kutatóintézetek külön-külön is súlyos forráshiányának egyesítése csak elmélyíti a gondokat.

Az alábbiakban szó szerint idézzük a regnáló kormányfőnek címzett nyílt levél szövegét: